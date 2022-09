Karol G llora en pleno concierto y los fans culpan a Anuel AA

Karol G está brillando en medio de su gira Strip Love Tour, que está siendo un éxito rotundo debido a su increíble puesta en escena y el show único que la cantante ofrece noche tras noche. Todo es adrenalina y felicidad, pero hay un momento en particular en el que La Bichota no puede contener las lágrimas.

Todo sucedió cuando comenzó a cantar la canción “Provenza”, Karol G tuvo que separar el micrófono de su boca, se llevó su mano a sus ojos y las lágrimas comenzaron a inundar su cara. Como buena profesional, tomo un fuerte respiro y continuó cantando, aunque se le podía escuchar la voz quebrada.

Mira el video a continuación:

Muchos internautas al ver el video se animaron a decir que su llanto es debido a que no ha olvidado a Anuel AA y la canción hizo que lo recordara.

Entre los comentarios se podían leer mensajes como: “ERES LA MEJOR KAROL G, no es fácil, pero sé que lo superaste, sigue adelante, Dios está contigo. Amigaaaaa yaaaaaaa”, “Amo tus sentimientos y tus ganas de seguir logrando tus metas”, “Ay Jesús, cuando se ama de verdad y te engañan el amor duele, ella tiene bonitos sentimientos”.

No es la primera vez que Karol G llora

La realidad es que esta no es la primera ocasión en la que Karol G se quiebra arriba de un escenario. Hace unos días, durante el concierto que ofreció en Chicago, no pudo contener el llanto al cantar el tema “Ocean”. Este tema en particular se lo había dedicado alguna vez a Anuel AA, por lo que todo indicaría que él es el motivo de que la colombiana se sienta tan movilizada.

Karol G se venía mostrando muy fuerte respecto a su separación con Anuel AA.

No es un dato menor que esta semana la cantante desarchivó todas las publicaciones que tenía junto a Anuel AA y que había “eliminado” de su perfil de Instagram. Cuando una de sus seguidoras le preguntó por qué lo había hecho, ella respondió: “Mi reina… con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido. Por eso siempre estuvieron y estarán ahí!”

¿Qué opinas de toda esta situación? ¿Qué le estará pasando a Karol G?