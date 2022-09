El gran tesoro de Shakira que Gerard Piqué no le quiere devolver

Shakira está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida tras la escandalosa separación de Gerard Piqué, que pese a que se dio a conocer hace varios meses atrás, sigue dando mucho de qué hablar.

En medio de un sinfín de rumores que aseguraban que el futbolista del Barcelona le había sido infiel a la cantante colombiana y que eso habría roto del todo la relación, se conoció quién es la mujer que obnubiló al deportista y que hoy es su novia.

Shakira con algunos de sus Grammys.

La joven de 23 años, llamada Clara Chía Marti, sería la tercera en discordia en la familia que Shakira y Gerard Piqué formaron durante 12 años. Pero eso no es todo, porque además salieron a la luz algunos detalles escandalosos de cómo comenzó la relación entre ellos, paralela a la que mantenía con la artista.

Según publicó la prensa española, el futbolista le habría robado la novia al hermano de su mejor amigo. Luego la comenzó a ver en secreto hasta que se dio cuenta que estaba enamorado y la llevó a trabajar a una de sus compañías, Kosmos, que funciona como productora de eventos.

Esto da a entender que parte de su romance, Gerard Piqué y Clara lo viven dentro de la mencionada empresa, en la que el futbolista tiene en su posesión uno de los tesoros más grandes de Shakira, que no quiere devolverle.

Fue el reportero Jordi Martin, uno de los que más informado está sobre esta separación, quien contó la noticia en el programa de televisión El Gordo y la Flaca: “En la oficina de Piqué, en Kosmos, aún están expuestos los premios Grammy de Shakira, que él no se los ha devuelto”. Aparentemente, allí estarían los 15 galardones que la artista ganó a lo largo de su exitosa carrera y que hoy miraría todo los días la novia del futbolista mientras comparten oficina.

La última pelea a los gritos de Shakira y Piqué.

Por otro lado, tras la filtración de unas imágenes en las que se ve a la expareja discutir en muy malos términos frente a sus hijos, quedó en claro que las cosas no están para nada bien. Aún cuando la artista aseguró que todo estaba en total armonía para priorizar a los menores, las asperezas y enojos entre los dos quedaron en evidencia, por lo que no es extraño que el futbolista no le quiera devolver los premios en medio de la disputa por la división de bienes que enfrentan.