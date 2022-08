En qué películas actuó Marlene Favela

Si te pedimos que nombres cinco novelas en las que haya participado Marlene Favela lo más seguro es que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema, pues se ha consagrado como una de las mejores actrices de telenovelas de su generación. Pero, ¿sabías que también estuvo en algunas películas?

Si bien la carrera de la actriz se ha desarrollado principalmente en la televisión, también ha incursionado en otras áreas como teatro, realitys shows, videoclips y ¡películas!

Las películas donde participó Marlene Favela

Species IV: The Awakening (2007)

Conocida en hispanoamérica bajo el título de “Especies IV”, esta película mexicanoestadounidesnse, que se estrenó en el 2007, presenta una historia de ciencia ficción.

Miranda Hollander, interpretada por Helena Mattsson, se sorprende con una noticia que le cambiará la vida por completo: su tío le confiesa que él la creó en el laboratorio y en un híbrido extraterrestre. Varios sucesos empiezan a emerger y el lado oscuro de Miranda sale a flote con consecuencias sangrientas.

Es ahí cuando viajan a México en busca del compañero de laboratorio que ayudó a su tío a crearla para que les dé una mano creando un plan para curarla.

En “Species IV: The Awakening” Marlene Favela personifica a Azura, una mujer que también fue creada producto de un experimento genético. Su composición es mitad alienígena y mitad humana, aunque está dominada por el monstruo que lleva en su interior.

Playball (2008)

Esta película dominicana es la única que hasta el momento ha sido protagonizada por Marlene Favela, quien junto a Luis López, se encargan de contar la historia de Álex Durán y Elena.

Álex Durán es un prometedor jugador de la MLB que truncó su carrera por el uso de esteroides. Tras este fuerte golpe tuvo que regresar a su natal República Dominicana para intentar reconstruir su vida, es ahí cuando no le queda otra que unirse a uno de los peores equipos de la liga dominicana.

Después de “Playball”, Marlene Favela no se volvió a sumar a ningún elenco de cine. No sabemos si es porque no le han llegado propuestas o porque ha decidido enfocarse en otros proyectos. Su más reciente proyecto como actriz fue “La desalmada” en 2021

Este año está totalmente enfocada en “Top Chef VIP” donde participa junto a otras 15 celebridades para demostrar sus habilidades en la cocina frente a tres reconocidos chefs que los juzgaran. El gran ganador, además de llevarse el título de “Top Chef VIP”, cobrará 100 mil dólares.

¿Ya viste alguna de estas películas de Marlene Favela?