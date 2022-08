El día que Niurka Marcos ayudó a su perra a dar a luz

La vedette y bailarina cubana, Niurka Marcos, arremete en las redes sociales tras ser eliminada hace varias semanas del exitoso reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’. A partir de ese momento, solo se ha dedicado a pasar tiempo con su familia y la nueva manada de cachorros que dio a luz su perra.

De una u otra manera, Niurka Marcos no para de estar activa en las redes sociales. Mostrando sus trabajos, video clips, bailando, con su familia o con su perra, a quien ama con locura.

Afortunadamente, esta vez, como ya estaba fuera de La casa de los Famosos, pudo estar presente para vivir un momento muy especial. Precisamente, su perrita Dunay dio a luz a sus cachorros y ella no dudó en compartirlo.

Como toda una mamá, Niurka se entregó totalmente a ayudar a su querida mascota a parir y, más allá de que fue un momento hermoso que compartió en sus redes sociales, recibió comentarios de todo tipo.

Estallaron los comentarios: su perra dio a luz muchos cachorritos

A través de su cuenta oficial de Instagram, Niurka Marcos compartió varios videos del momento emotivo que vivió con su perra. En varios de los audiovisuales se podía observar a la vedette sentada en el suelo, toda despeinada, mientras su perrita acostada, esperaba el momento para dar a luz y comenzar a parir sus pequeños cachorros.

Mientras, en otros de los videos, se pudo ver que, alrededor de ella, estaban sus otros perros acostados a su lado, atentos al momento que vivía Dunay. Niurka recibió muchos comentarios. Entre ellos, la mayoría la felicitaba por su dedicación por cuidar a su perra y por lo emocionada que se la veía al momento de recibir a los cachorros.

No obstante, también estuvieron quienes la criticaron por documentar un momento que era privado y no necesariamente lo tenía que mostrar. Además, le dijeron que no estaba usando los guantes como correspondía. Destacamos, entre tanta polémica, los mensajes halagadores de este emotivo episodio:

“Qué bella la abuelita trayendo a sus nietos al mundo”, “Qué bonito cuando puedes asistir a tu perrita en el parto”, “Eres un mujeron en todos los sentidos niurka que se hace para ser tan un mujeron de tu talla felicidades por tus perritos”, “Qué hermoso momento y qué trato tan digno”, “eres mami Niu de todos. Felicidades por tus perritos” y “Mis respetos, mamá Niu. Qué hermoso que la ayudaste a parir”, entre cientos de otros mensajes. Niurka Marcos muestra a su perra que ya es madre.

Nadie dudó que Niurka Marcos salió en el mejor momento de ‘La Casa de los Famosos’ para poder estar en este día tan especial de su perra. No obstante, la vedette no se queda callada y aún sigue dando que hablar sobre su paso por el reality show.

Un poco enojada, hizo polémicos comentarios y hasta publicó un candente video que desde la producción del programa no compartieron, donde se veía el candente beso con Juan Vidal, también participante del reality.

