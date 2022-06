Tras su eliminación, Niurka Marcos arremete contra “La casa de los famosos 2”

El lunes pasado la vedette cubana Niurka Marcos se convirtió en la quinta figura eliminada de del reality show “La casa de los famosos” de Telemundo. Tras la expulsión vino la polémica. Es que Marcos brindo una entrevista para el programa de televisión mexicano “Primera mano”, donde aseguró que la producción del show se ensañó con ella durante las últimas dos semanas, donde se armó una suerte de campaña de desprestigio contra su persona, razón por la cual quedó eliminada.

"Como si yo fuera la única que estaba dentro de la casa y como si yo fuera la única nominada, no hablaban de los otros nominados. Fue una semana de ataque, con el 50% de lo que me atacaron hubieran logrado el mismo objetivo", puntualizó la vedette.

Niurka fue la quinta famosa eliminada del reality show.

"Es muy importante que la audiencia entienda esto: ustedes, con el micrófono en la mano pueden enardecer y hacer crecer a alguien o lo pueden destruir si se lo proponen, entonces todos los conductores de la gala… Acabo de hablar con los ejecutivos y ¿qué creen que me dijeron? Que ellos leen el prompter y ¿quién le pasa el contenido al prompter? Ustedes (refiriéndose a los directivos de Telemundo)", dijo la cubana.

Por esta situación, y a pesar de tener un contrato firmado que obliga a la artista a realizar ciertas actividades, este martes no se presentó a la gala del reality show. "Voy a hacer lo que me pidieron mis fans, lo que mi gente, mis seguidores de mis redes sociales me pidieron: no vayas a ninguna gala porque no se lo merecen porque estuvieron dos semanas enteras desprestigiándote, sacando todo lo fuerte tuyo, los momentos de enojo, los momentos de intensidad y lo bonito no lo sacaron", compartió Niurka.

Niurka denunció que hubo una campaña de desprestigio en contra de ella.

Con respecto al contrato que tiene firmado con Telemundo dijo: "Hay un contrato en el que no estaba incluido que me desprestigiaran la imagen y dice el contrato que si tú afectas mi imagen el contrato va pa bajo".

A pesar de todo esto, a través de sus historias de Instagram, la vedette, hizo saber que no está molesta con su expulsión, aunque muchos de los televidentes del reality han comentado esto en las redes sociales. "Para nada, estoy contenta de estar fuera. Fue una experiencia bastante intensa, bastante fuerte. Tengo una vida muy linda, muy perfecta a la que quiero regresar; pero lo que sí me afectó en realidad fue la manipulación de la producción", sentenció la polémica artista.