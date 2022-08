En el día de su cumpleaños, William Levy habló su vida: "Me estoy poniendo más..."

William Levy es uno de los actores más convocantes de la pantalla chica. Su actuación protagónica en la telenovela Café con aroma de mujer marcó un antes y después en la tv del continente. Fue tan grande el éxito que tuvo que la plataforma de series y películas, Netflix, lo sumó a sus listas de reproducción.

Ayer 29 de agosto, William Levy cumplió 42 años y miles de personas lo saludaron a través de la redes sociales. Fue tanto el amor que recibió que el propio actor decidió agradecerles con un mensaje y aprovechó para hablar de las primeras sensaciones que tiene con un nuevo año de vida.

"Hola mi gente por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día especial cumpliendo 42 años jajaja. Ya me estoy poniendo... pero nada igual me siento joven que es lo importante, me estoy poniendo más madurito, digamos eso no. Agradecido con todos ustedes, agradecido por todo el cariño que me brindaron y todos los mensajes que me han brindado, que me han mandado de todas las partes del mundo", fue parte de lo dijo William Levy en el video.

Parte de los mensajes que recibió William Levy por su cumpleaños.

Uno de los mensajes de feliz cumpleaños que recibió William y que se puede leer debajo de su publicación, es el de su amiga y actriz Carmen Villalobos. Su compañera en Café con aroma de mujer le dedicó las siguientes palabras: "Asereeeeeeeeeee feliz cumple!!! Lo mejor del mundo para ti! Abrazote gigante mi Willy".

Por otra parte hace unos días William Levy fue tendencia en las redes y no es precisamente por su actuación. Fuentes españolas afirmaron que el actor estaba en una relación amorosa con la actriz Vanesa Romero.