El motivo por el que Karol G quiso dejar la música

La joven y exitosa Karol G recientemente dio una entrevista al puertorriqueño Molusco que duró casi 2 horas. Durante la charla, admitió todas las cosas que le gustan y las que no. Contó cómo es su actualidad como artista y confesó el motivo por el que casi deja la música cuando recién empezaba.

Tras un diálogo muy ameno y con mucha humildad, Karol G abrió su corazón y contó cosas de ella y de su vida que realmente nadie se las esperaba. Fue precisamente, cuando confesó el momento en que, por poco, deja la música.

Al parecer, en un comienzo quería estudiar en Estados Unidos y la misma rudeza del medio y lo difícil que era todo al principio, la llevó a la colombiana a tomar una decisión al principio de su carrera.

La realidad es que ella, junto a su padre, el muy querido y conocido Papá G, a pesar de tener una excelente relación, pasaron por grandes diferencias a la hora de tomar decisiones:

“Mi papá y yo tenemos una conexión muy especial porque él era mi mánager. Yo era la que cantaba. Nosotros éramos el equipo. Entonces yo llamaba y decía: Hablas con la secretaria de Karol G. Era el mánager, el rod mánager, él era el dj. Él era todo. Él me dice mi negrita de acero. Yo soy la morenita de la casa…”

Todo parecía ir encaminándose tanto en su vida como en el inicio de su mundo dentro de la música. Sin embargo, por ser de distintas generaciones con su padre, comenzaron algunos entredichos y diferencias que hicieron que se dejaran de hablar por un tiempo:

“Él comenzó con una idea. Yo muchas veces quise desistir. Incluso dejamos de hablar por un tiempo y no quería hacer más música. Quería estudiar otras cosas y dejamos de hablar. Para él fue como inaceptable porque él tenía la convicción que el día de mañana todo iba a funcionar…”

En ese momento en que sentía que quería dejar la música, es que Karol G se replanteó firmemente cuáles eran sus verdaderos sueños: “Yo comencé a hacer música en el 2006 y yo sentía que en el 2008 yo ya no quería hacer más música… Pero él… real, mi papá siempre era como que: – Bah, vaya y haga que lo que quiera que yo sé que va a volver. No sé, él como que siempre tuvo la convicción… Siempre está conmigo porque de verdad mi papá siempre se la ha vivido demasiado conmigo. Dejó su carrera, dejó su trabajo por trabajar conmigo y hoy todo lo que me pasa es porque él creyó en mí más incluso de lo que yo misma creía. Mi papá forjó mucho mi personalidad de mujer fuerte…”.

El amor, la perseverancia y el apoyo de un padre se vio reflejado en el camino que finalmente eligió Karol G. Ante todo, preponderó el ser humano y padre (que lo es todo para ella) y los duros momentos que vivieron al inicio de su carrera musical quedaron sanados.

Su padre ya no es su manager

No es un secreto que siempre se ha visto a Karol G al lado de su padre, muy unidos y de cerquita en todas sus presentaciones. Sin embargo, él ya no es la persona que maneja su carrera. Aun así, sigue siendo la persona que está muy al pendiente de todo lo que sucede con su marca. Karol G por suerte no dejó la música y es un éxito total con el nuevo sencillo "Gatúbela"

Ahora su mánager es Noah, su hermana, Jessica Giraldo y otras personas cercanas que están al mando guiándola. Aunque, vale destacar que ella misma dijo que se mete en todo y da ideas para repotenciar el maravilloso equipo que ha formado en estos 13 años de carrera.

¿Qué es lo que más te gusta de la máxima exponente del género urbano?