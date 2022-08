La hermana de Karol G anunció una feliz noticia

Desde hace unos años, una de las mujeres que está cobrando una gran popularidad en las redes sociales es nada menos que la hermana mayor de Karol G. Se trata de Verónica Giraldo Navarro que a sus 33 años de edad deslumbra a todos sus seguidores con fotos de ella ya que posee una estupenda figura. Además, a través de sus cuentas oficiales, brinda diversos consejos a sus fanáticos sobre la belleza corporal y cuidado del cuerpo.

Verónica y Karol G son muy unidas.

Sobre esto último, la hermana de la famosa cantante colombiana, creó un perfil de Instagram llamado Vero Tips. La misma como mencionamos anteriormente está dedicada a la salud y la belleza corporal. Además enseña diversos productos y procesos para el cuidado de la piel como así también de la silueta.

Verónica Giraldo Navarro, en diversas ocasiones ha sido modelo para algunas marcas en su país natal Colombia donde ha deslumbrado a todos con su increíble belleza. Sin embargo pese a tener una gran popularidad en la web, se mantiene bastante reservada de su vida personal y además trata de no entrometerse en la vida de su hermana Karol G teniendo así un estilo totalmente propio.

Karol G junto a su familia festejando la feliz noticia.

En esta oportunidad la protagonista de la noticia es ella al anunciar en sus cuentas oficiales que será mamá de una niña que llamará Sophia. Junto a un reel de fotos donde se puede ver a toda la familia Giraldo Navarro, incluida Karol G, Verónica compartió un mensaje que dice lo siguiente:

"Un día mágico, un día hermoso y muy especial para mi y todos los que me rodean.. no saben que se siente ser mamá, aunque no les niego se vienen muchas cosas y se sienten muchas cosas, pero lo que más siento en este pechito es felicidad y amor en mi corazón.. les comparto que si. Será SOPHIA una hermosa princesa de mamá y de papá…".