Cómo se hizo famosa Jennette McCurdy

Jennette McCurdy es una exitosa guionista y directora que comenzó su carrera en la industria cinematográfica como actriz, un trabajó que dejó en 2017. Actualmente también tiene un podcast llamado Empty Inside, donde habla de muchas temáticas incluso sobre cuestiones traumáticas que tuvo que pasar de niña como la relación con su madre.

La californiana de 30 años comenzó su carrera en la actuación en el año 2000 cuando tenía 8 años en Mad TV, un programa de televisión de humor (parodias y sátiras) de sketches basado en la revista MAD. A partir de entonces tuvo pequeñas apariciones en series conocidas como "CSI: Crime Scene Investigation", "Malcolm in the Middle" y "Law and Order SVU".

Tres años después, Jennette McCurdy consiguió un papel en la película "Hollywood Homicide", donde trabajó con Harrison Ford. A partir de entonces su carrera despegó: participó en "Strong Medicine", una serie que le valió una nominación al premio de Young Artist Awards, y fue protagonista de comerciales y anuncios.

La fama internacional de Jennette McCurdy

Jennette McCurdy era una cara conocida dentro de Hollywood, pero su gran fama llegó a los 15 años con la serie de televisión "iCarly" de Nickelodeon, en la que trabajó con Miranda Cosgrove, Nathan Kress y Jerry Trainor. Se estrenó en septiembre de 2007 con un gran éxito y la joven actriz fue nominada en dos ocasiones a los Young Artist Awards.

La serie, que continúa en la actualidad, trata de la historia de Carly Shay, una niña que junto a sus dos mejores amigos, Sam Puckett y Freddie Benson, crean un webshow llamado iCarly. Jennette McCurdy interpretó a Sam Pucket hasta 2012, por lo tanto fue coprotagonista y el papel que le abrió las puertas a ser conocida en todo el mundo.

A partir de "iCarly", Jennette McCurdy fue convocada por muchos productos e incluso a distintos programas de televisión como "The Ellen DeGeneres Show" y "Late Night with Jimmy Fallon". Además, en 2013 protagonizó junto a Ariana Grande la serie "Sam & Cat", un crossover de las series “iCarly” y “Victorious”.

Jennette McCurdy fue abusada por su madre de niña.

Pese a su éxito, McCurdy abandonó la actuación a los 25 años y contó que fue su madre quien la presionó de niña para ser una famosa actriz y, de esta manera, aprovecharse económicamente del dinero. En 2022, publicó un libro de memorias, en el que describe el comportamiento abusivo de su madre, quien murió en 2013.

¿Qué opinas del pasado de Jeannette McCurdy y su difícil ascenso?