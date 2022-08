Las parejas más polémicas de Ariana Grande

Ariana Grande es una de las artistas más talentosas de su generación y con 29 años ya tiene una carrera consagrada a nivel internacional. Además, su vida privada fue objeto de polémicas muchas veces principalmente por sus fallidas relaciones, las cuales quedaron en el pasado ya que hoy está felizmente casada.

Su primer noviazgo conocida fue en 2008 con Graham Phillips, un actor conocido por trabajos como "The Good Wife" donde interpretó a Zach Florrick. En ese entonces, Ariana Grande tenía 15 años y lo conoció cuando protagonizaban el musical de Broadway 13 y luego de tres años de romance, terminaron amistosamente.

Ariana Grande y Jai Brooks

En 2012 comenzó una relación a distancia con el youtuber australiano Jai Brooks que coincidió con el despegue de Ariana Grande como cantante. Esta fue una de sus relaciones más polémicas ya que no terminaron de la mejor manera: Jai Brooks la acusó de haberle sido infiel con Nathan Sykes, cantante de The Wanted.

Ariana Grande negó completamente estas acusaciones, pero parece que el joven australiano no estaba tan equivocado. Cuando la relación terminó, la intérprete de "Breaking Free" y Nathan Skyes salieron unos meses durante 2013 y si bien todo terminó rápido entre ellos, lograron mantener una buena amistad, no así con Jai Brooks.

Si bien Ariana Grande y Jai Brooks tuvieron idas y vueltas mediático, sin duda la relación más tormentosa de la cantante fue la que tuvo con Malcolm James McCormick, conocido como Mac Miller. Se conocieron en 2012 cuando grabaron "The Way", pero su relación comenzó en 2016 y al respecto la cantante dijo: "No estábamos listos para estar juntos, sin embargo era una cuestión de tiempo, ambos necesitábamos experimentar algunas cosas, pero el amor ha estado ahí todo el tiempo".

Mac Miller tuvo problemas con las sustancias durante mucho tiempo, además de depresión, y para controlar el estrés de algunos de sus shows tomaba prometazina, y luego se volvió adicto a la codeína. Los problemas del rapero con las drogas eran de público conocimiento e incluso llegó a decir en televisión que odiaba "estar sobrio".

Ariana Grande lo acompañó unos años hasta que finalmente puso fin a la relación en 2018, sin saber que no sería el único dolor que le causaría. El 7 de septiembre, Mac Miller fue encontrado inconsciente por su asistente personal en un departamento en el Valle de San Fernando, California, y murió a los pocos minutos a causa de una sobredosis accidental.

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto tantas veces. Estoy tan enojada estoy tan triste que no sé qué hacer (...) Siento mucho no poder arreglar o quitar tu dolor. Realmente quería hacerlo", le dedicó su ex novia en las redes sociales.

Ariana Grande también estuvo en pareja con Big Sean, un rapero que trabajó con Kanye West, y se comprometió con el comediante Pete Davidson, ex de Kim Kardashian. En el 2020 comenzó su relación con el agente de bienes raíces Dalton Gómez con quien se casó un año más tarde en su casa de Montecito, California.

