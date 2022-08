Así lucía Kim Kardashian cuando tenía 15 años y no era famosa

Kim Kardashian ya es una marca registrada y una de las celebridades más famosas y reconocida en todas partes del mundo. La socialité logró hacer de su nombre sinónimo de tendencia, por lo que se convirtió en la favorita de todas las grandes compañías de moda del planeta.

Sin embargo, no deja de generar controversia con cada una de sus elecciones. Eso mismo pasó en la celebración de la última MET Gala, cuando provocó un verdadero escándalo luego de usar un icónico vestido que también lució tiempo atrás Marilyn Monroe. Lo que más impactó del hecho fueron los daños irreparables que le causó a la prenda y la polémica dieta que tuvo que hacer para poder entrar en él.

La foto de Kim a los 15 años en Europa.

Pero lo cierto es que la fama de Kim Kardashian se viene cosechando desde el comienzo de los 2000, cuando empezó a aparecer en las portadas de las revistas más importantes al lado de su amiga París Hilton. Además, se había convertido en una figura habitual del reality que protagonizaba la heredera del imperio hotelero y Nicole Richie, The Simple Life, que se trasmitió entre el 2003 y 2007.

Sin lugar a dudas, fue el 2007 su gran explosión mediática, tras el estreno del reality que compartía con su propia familia, Keeping Up with the Kardashians. De esa manera, tanto Kim como el resto de sus hermanas y sus controversiales padres ganaron popularidad.

Pero todo tiene parte de su origen en la difusión de una película para adultos que ese mismo año se estrenó pero que había sido grabada en 2002, en la que se muestra a Kim Kardashian teniendo relaciones íntimas con quien en aquel entonces era su pareja, el músico Ray-J.

Pese a sus mediáticos comienzos, toda la familia de la empresaria logró consolidar una carrera importante en la industria y convertirse en una de los clanes más populares del mundo, cosechando millones y haciendo de sus nombres marcas de indumentaria, cosmética y entretenimiento.

Kim en plena adolescencia.

Recientemente, se dieron a conocer unas fotografías que muestran cómo lucía Kim Kardashian cuando tenía tan solo 15 años, hace más de 25 atrás. Fue ella misma quien había compartido las postales hace algún tiempo atrás, que datan de un viaje a Europa que había hecho con amigas.