Jennifer Lopez protagonizará una nueva película de Netflix junto a importantes actores del mundo de Marvel

No existe día que no sea noticia. Es que el mundo entero estuvo atento observado el paso a paso de su boda con el actor Ben Affleck. Sin embargo, no todo es vestido, glamour y romance. Porque Jennifer Lopez no quiere descuidar su carrera profesional y ya se encuentra trabajando en nuevas e interesantes propuestas nada más y nada menos que para la plataforma número uno, Netflix.

No será su primera vez en la plataforma, puesto que además de todas las películas que forman parte del catálogo, este año lanzó una producción original en el gigante del streaming. Se trata de Jennifer Lopez: Medio Tiempo, un documental de apenas 1 hora y 36 minutos que presenta a la súper estrella conversando acerca de su carrera multifacética. Eso no es todo: desde un costado más íntimo, revela la presión que siente al vivir permanentemente ante la mirada del mundo entero.

Sin embargo, esta vez no será un documental, sino más bien una película. Según dio a conocer Deadline, presentará Atlas, un largometraje que será dirigido por Brad Peyton con guion de Aron Eli Coleite y Leo Sardarian. Asimismo se confirmó que Simu Liu se unirá al proyecto. La estrella de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, del Universo Cinematográfico de Marvel, se apartará un momento de la compañía de Kevin Feige para darle vida al antagonista de este film.

Simu Liu.

La cinta de Marvel Studios ha significado un auténtico boom en la taquilla estadounidense. Si bien la franquicia de superhéroes acostumbra a ser sinónimo de éxito, luego de la pandemia que obligó a cerrar las salas de cine, aquellas cifras habían decaído. Tras superar los $430 millones de dólares a nivel global, cualquier estudio quisiera tenerlo en su película. Así sucedió con Warner Bros, quien lo convocó a participar en Barbie, el film con Margot Robbie y Ryan Gosling.

Eso no es todo, Sterling K. Brown -quien brilló recientemente en This Is Us y también en Marvel en la primera película de Black Panther- y Abrahan Popoola confirmaron importantes papeles en Atlas. ¿De qué se tratará exactamente? Jennifer Lopez interpretará a una mujer que lucha por la humanidad luego de que un soldado creado por Inteligencia Artificial haya determinado que el modo de finalizar la guerra sea terminar con las personas. Para superar a esta especie rebelde, Atlas, nombre de la protagonista, deberá trabajar con otro tipo de IA.