Hasta su padre reaccionó, la hija gemela de Julio Iglesias enseña su figura perfecta y deslumbra a todos

Victoria Iglesias, es una de las hijas gemelas de Julio Iglesias que posee un gran popularidad en redes sociales. Hace algunas horas realizó una publicación en su cuenta de Instagram que dejó cautivados a todos. La hermana de Cristina volvió a las red tras un año de ausencia.

En su cuenta oficial de Instagram, la hija de Julio Iglesias compartió fotos y videos donde se la vió junto a sus amigas y amigos nadando, haciendo surf, bailando y obviamente disfrutando del sol de Ibiza. Su belleza y su excelente estado físico hicieron que sus posteos tuvieran miles de reacciones de sus seguidores y entre ellas se destacó la de su padre Julio Iglesias.

Victoria Iglesias sueña con ser una modelo profesional.

Hace unas horas Victoria Iglesias compartió una foto de ella que acaparó las miradas de todos. En la misma aparece luciendo un diminuto bikini que no solo resaltó su belleza sino que también demostró su perfecto cuerpo al natural. Además junto a la fotografía se puede leer "Out and about".

Mientras que en sus historias de la mencionada red social compartió un video donde se la puede ver bailando junto a una de sus amigas en el evento que asistió.

Victoria Iglesias es la única hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger que volvió a realizar publicaciones en sus cuentas oficiales. El resto de sus hermanos y hermana se han mantenido con la decisión de mantener sus vidas en privado.