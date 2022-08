El esperado regreso de Will Smith a sus redes sociales

Tras semanas de ausencia en sus redes sociales, finalmente Will Smith dio señales de vida a través de Instagram. Quiso mostrarle a sus seguidores la tarántula gigante que invadió su hogar.

Will Smith subió un video el domingo con imágenes del arácnido peludo caminando por su casa. Su hijo mayor, Trey Smith, se paró junto a él mientras la tarántula seguía tranquilamente su camino.

“Qué diablos, eso es una araña grande”, dijo el actor mientras su hijo le decía que en realidad se trataba de una tarántula.

La vuelta de Will Smith a Instagram

Lo más gracioso de esta situación fue que la estrella de cine estaba tan asustada que se subió a una silla gritando, mientras envió a su hijo a “luchar” con la araña. Trey lo volteó a mirar con cara de desconcierto y Will Smith se justificó diciéndole que él era más joven y fuerte para enfrentarse a una posible picadura.

Trey finalmente puso un vaso de vidrio sobre la criatura y su padre se encargó de pasar delicadamente un papel por debajo para poder llevarla a un lugar seguro, pero sobre todo muy alejado de ellos.

Cuando lograron levantarla Will Smith dijo la mostró a la cámara mientras decía: “Esta es la araña de la casa… vamos a vender la casa".

Este video es su regreso a las redes después del video que publicó en donde explicaba y se disculpaba directamente con Chris Rock, haciendo referencia al golpe que le dio en marzo pasado.

Contó que no ha podido hablar con él porque cuando quiso hacerlo la respuesta fue que no estaba preparado para ese tipo de charla aún, por lo que él esperará el tiempo que su colega necesite. La vuelta de Will Smith a las redes sociales.

Algo tan simple como el video de la tarántula alegró a todos sus seguidores, quienes asumieron que es la vuelta del actor.

“¡Oh, Dios mío, estás de vuelta! Y tu sonrisa y tu alegría!! ¡¡¡Te amo!!!”, escribió una seguidora. Mientras que una segunda comentó: “¡Vamos Treybal! ¡Y Willy está de vuelta!”. Un tercero puso: “¡Rezando para que seas feliz y te sientas bien!”.

Así como estos se pueden leer más de 26 mil comentarios, lo que marca el buen recibimiento por parte del público.

¿Qué te pareció el video de Will Smith?