La asombrosa transformación de Kylie Jenner con los años

Kylie Jenner saltó a la fama en el 2007 gracias al reality "Keeping Up with the Kardashians", pero solo tenía 10 años y su participación era casi nula a comparación de sus hermanas mayores, Kim, Kourtney y Khloe Kardashian. Con las temporadas cobró reconocimiento al punto de convertirse en la multimillonaria más joven del mundo que se hizo a sí misma.

La empresaria nació en Los Ángeles, California, como segunda hija de la excampeona olímpica Caitlyn Jenner (entonces conocida como Bruce Jenner) y Kris Jenner, además de ser la menor del clan Kardashian. Sus padres eran socialités y siempre tuvo una vida privilegiada, lo cual incluyó su educación primaria la cual hizo en el colegio privado Sierra Canyon School en Chatsworth.

Kylie Jenner: aumento de labios y otros retoques

Debido al éxito de "Keeping Up with the Kardashians", sus tres hermanas mayores convirtieron el apellido Kardashian en una marca registrada y pasaron a ser una de las celebridades con mayor presencia y seguidores en las redes sociales. Tanto Kylie Jenner como su otra hermana mayor, Kendall, siguieron otros rubros.

Mientras que Kim, Kourtney y Khloe Kardashian se dedicaron a ser influencers y fundar sus empresas, Kendall Jenner se convirtió en una de las top models más solicitadas del mundo. Por su lado, Kylie Jenner se dedicó a la cosmética y, a los 19 años, fundó Kylie Cosmetics, una firma que comercializa tanto maquillajes como productos de skincare.

Su negocio pasó a ser tan popular que a los 21 años, Forbes estimó su fortuna en $1.000 millones de dólares. Pero lo que más llamó la atención de la socialité es la increíble transformación física a su corta edad y fue objeto de polémica por el mensaje que da a los adolescentes.

Kylie Jenner siempre tuvo labios muy finos y en 2014 comenzó el rumor de un aumento con ácido hialurónico porque se los veía más carnosos. Al año siguiente, coincidiendo con el lanzamiento de Kylie Cosmetics, se los vio con un tamaño doble lo cual sin duda ya no eran sospechas sino que efectivamente se había aplicado inyecciones.

Estos comentarios le sirvieron para potenciar el marketing de su firma e incluso el logo para la línea de labiales son labios carnosos, para llevar la idea que sus productos generaban este efecto. Sin embargo en mayo de 2015 admitió haberse hecho un aumento de labios en un episodio de "Keeping Up with the Kardashians".

Kylie Jenner con su hija Stormie.

Además, Kylie Jenner se sometió a un aumento mamario, perfiló su barbilla e hizo un cambio en la forma de su mirada, lo que se llama "ojo de gato" y una intervención que hoy se hacen todas las it girls. Sus hermanas mayores pusieron "de moda" las caderas y los glúteos grandes, algo que ella también decidió aumentarse para generar estas curvas, y la única que no lo hizo fue Kendall

