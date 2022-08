Dolido tras su separación, Julio Iglesias le dedicó una canción a Isabel Preysler

Julio Iglesias e Isabel Preysler fueron una de las parejas más queridas y populares de la farándula española en la década del '70. Ellos se conocieron cuando la socialité llegó de Filipinas a España para continuar con sus estudios. Fue en ese momento que se vieron y quedaron encantados al instante.

Tanto fue así que al poco tiempo decidieron casarse y convertirse en marido y mujer. Todo ocurría tan rápido en la pareja que meses más tarde de haberse casado tendrían a su primera hija llamada Chábeli. Ella nació en Portugal por los conflictos que habían en España en ese tiempo.

Durante su tiempo juntos tuvieron tres hijos.

Alfredo Fraile, biógrafo del compositor, contó que aunque de puertas para afuera parecía que todo marchaba a la perfección entre ellos, en la casa era muy distinto. La madre de Enrique Iglesias le reclamaba de manera constante sus amoríos con otras, y cuando no aguantó más, pidió el divorcio.

En el tiempo que vino después, se encargó de decirles a muchos que el cantautor seguía enamorado de ella y que fue la única que tuvo el coraje de ponerle un freno.

Esto habría hecho enfadar al famoso, que canalizó lo que le sucedía en la canción "Hey!", que se lanzó en 1980. "No vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí?" y "Nunca me has querido, ya lo ves que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue sólo por orgullo ese querer", son algunas sorprendentes frases contenidas allí, y que no parecen tener otra destinataria que la 'socialité'.