Los pasatiempos de Selena Gomez que pocos conocen

Selena Gomez cumplió 30 años el pasado 22 de julio y compartió los festejos en las redes sociales, donde se la vio celebrar tanto con su mejor amiga Taylor Swift y luego más elegante con un vestido de Versace. La artista es una de las más queridas de su generación, pero hay algunos detalles de su vida que pocos conocían.

Inició su carrera como actriz a los 10 años con el papel secundario de Gianna en la serie infantil Barney & Friends, que le valió un gran reconocimiento por su carisma. Cuatro años más tarde apareció en diversas series del canal de televisión Disney Channel, donde coincidió con otras actrices de su edad como Demi Lovato y Miley Cyrus.

Su salto a la fama fue a los 15 años con un protagónico en "Los hechiceros de Waverly Place" que le valió varios premios y desde entonces nunca dejó de trabajar. Además tiene una exitosa carrera en la música que la llevó a hacer muchas giras mundiales y abrir espectáculos como el Victoria's Secret Fashion Show de 2015.

Selena Gomez también se interesó en la producción: en 2017 lanzó "13 Reasons Why", la cual tuvo excelentes críticas de personas importantes del mundo del espectáculo por su trama y las actuaciones. Además de obtener nominaciones, la serie de Netflix tuvo en total 4 temporadas que fueron tocando distintas problemáticas adolescentes.

Si bien Selena Gomez es muy reconocida en la industria del entretenimiento por su trabajo, su relación problemática con Justin Bieber la mantuvo en el foco durante muchos años. Los artistas se conocieron de muy jóvenes y estuvieron juntos desde 2010 hasta 2018, luego de muchas idas y vueltas en las que ambos reconocieron que su relación fue "tóxica".

Selena Gomez y Taylor Swift son amigas desde hace años.

"Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, pero estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte", reveló sobre su ex novio, quien hoy está casado con la modelo Hailey Baldwin.

Lo que más le gusta hacer a Selena Gomez en su intimidad

Uno de los pasatiempos preferidos de Selena Gomez es cocinar, tal como lo demostró en los últimos meses en su cuenta de Instagram. Su pasión es tan grande que lanzó una línea cápsulas de ollas y sartenes para una marca reconocida y su propio programa de cocina llamado "Selena + Chef" en el que tuvo invitados divertidos.

Pero hay cosas que la cantante no muestra en las redes sociales y una de ellas es su fanatismo por las casas embrujadas. "Una vez fui a un hospital abandonado y fue una experiencia escalofriante. Tendríamos que haber ido con chicos porque todas éramos chicas, una decisión absurda ahora que lo pienso. Estuvimos en una habitación en silencio durante poco más de un minuto y escuchamos cosas", recordó en la emisora de radio británica KISS FM.

Aunque no es de sorprender también le gusta mucho salir de compras, por lo que no tiene asistente personal para esta actividad como otras celebridades. Selena Gomez disfruta de pasear por las calles, visitar tiendas y tener reuniones personales con diseñadores para evaluar ella misma cuáles son los looks mejor le quedan.

La cantante nació en Grand Prairie, una ciudad ubicada en los condados de Dallas, Texas, pero vive hace años en Los Ángeles. Hoy se encuentra enfocada en su salud, su trabajo y entre los últimos proyectos que hizo se destacan el lanzamiento de sus productos de belleza "Rare" y la serie "Only Murders in the Building", en la que trabaja junto a Steve Martin y Martin Short.

¿Sabías de los pasatiempos favoritos de Selena Gomez?