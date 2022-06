Selena Gómez habló sobre sus comienzos como actriz: "Me sentía..."

Selena Gómez es una de las artistas latinas más completas de la industria, ya que no solo ha tenido éxito como actriz sino también como cantante. De esta manera ha cosechado seguidores en todas partes del mundo que la idolatran a través de las redes sociales. En las mismas posee millones de fans que reaccionan de manera inmediata ante cada publicación de ella.

Selena Gómez ha demostrado que tiene un gran talento para la gastronomía.

Actualmente la popular artista debutó como host en "Saturday night live" y en el mismo habló recientemente de los comienzos de su carrera y de lo mucho que le costó ganarse el reconocimiento de todos. "Por varios años cuando comencé en la industria del espectáculo sentí que era muy difícil que la gente me tomara en serio", dijo la popular actriz.

Además Selena Gómez agregó que: "Lentamente he superado eso, y estoy muy contenta, pero fue muy frustrante. Me sentía como una broma, ¿sabes?". Por otra parte, la intérprete de la canción "Lose you to love me" actualmente es parte de la serie "Only murders in the building" donde comparte créditos con Steve Martin y Martin Short.

Selena Gómez junto a Steve Martin y Martin Short.

El próximo 22 de julio Selena Gómez que cumple 30 años habló sobre su situación sentimental y sobre cómo se encuentra su corazón. Sobre ello dijo que "Mi terapista me dice, 'Chica, ¿alguna vez encontrarás a un hombre? Y yo respondo, 'no lo sé. Las cosas pasarán cuando tengan que pasar", sentenció la bellísima morena. Por varios años la brillante vocalista estuvo en una relación con Justin Bieber.