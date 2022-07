Quién es la hija de David Hasselhoff que triunfa en las pasarelas

Es la hija menor del actor de “Guardianes de la bahía” y ‘El coche fantástico’, el famoso actor David Hasselhoff. La joven no ha tenido un camino fácil, pero ya es una estrella y triunfa como modelo. También ayuda a las mujeres de talla grande a lidiar con su imagen y todo lo que conlleva.

Aunque no ha tenido un camino fácil, ahora no se le resisten ni las mejores marcas ni la portada de 'Playboy'. Aun siendo la hija de David Hasselhoff, triunfa en las pasarelas por sí misma y es todo un icono entre las modelos “voluptuosas, rellenitas, pero con buena salud”.

La joven Hayley Hasselhoff tiene 29 años. Además de modelo, es una actriz estadounidense conocida por su papel de Amber en la serie Huge de ABC Family.? Nació en Los Ángeles, California y es la hija menor de David Hasselhoff y Pamela Bach. Tiene una hermana mayor que se llama Taylor.

Luego de su portada para la revista Playboy Alemania, se convirtió en la primera top de tallas grandes y protagonista de la edición europea de la revista. Después de ello, se desnudó (de forma metafórica) durante una entrevista a The Sunday Times Magazine.

La joven modelo y estrella de Playboy contó que el hecho de ser la hija de David Hasselhoff no le facilitó nada. Por el contrario, tuvo que lidiar con la crueldad de sus compañeros cuando era niña. Precisamente, contó que el tamaño de sus pechos a los 9 años inspiraba a todo tipo de bromas y chistes crueles. Tanto fue así que, para evitarlos, dejó la natación, una pasión que tenía en aquel entonces.

Asimismo, recuerda que, a pesar de aquellos estímulos negativos que vivió, “era una niña vivaz, abierta, feliz. En clase siempre estaba hablando y riendo”. No obstante, por aquel entonces, en las tiendas no había mucha variedad de talles, así que, si algo no le sentaba bien, ella misma se lo arreglaba.

Hayley Hasselhoff trabajó con su padre

Hoy recuerda a aquella niñita y le diría que no le haga el menor caso a esas burlas. Con apenas 7 años debutó en la pantalla junto a su padre en "Guardianes de la bahía" y ya a los 10 años apareció en el drama "Mucho más que un cachorro".

Trabajar como modelo de tallas grandes confesó que fue clave en el proceso de sentirse mucho más contenta con su cuerpo. Se inició en la industria en aquel entonces, con tan solo 15 años y una talla 44.

Aunque no olvida sus ambiciones como actriz, su camino fuerte lo sigue haciendo en el modelaje. De hecho, su elección por convertirse en la primera modelo curvy de una edición europea de la revista Playboy, lo consiguió cuando aceptó la oferta: “Era la primera vez que hacía una sesión así”. La hija de David Hasselhoff es modelo y triunfa en las pasarelas.

Su salud mental siempre será conflictiva

Lejos de quedarse ahí, solo en el mundo del modelaje, Hayley decidió, hace ya tiempo, compartir con el mundo sus lecciones personales. El objetivo es proporcionar su superación con sus inseguridades, porque es consciente de que su salud mental será eternamente conflictiva.

Por ello, lanzó en plena pandemia una serie en Instagram TV: Redefine you: A conversation for wellbeing (Redefínete: Una conversación para estar bien) y un proyecto de salud mental: Check in with you (Consulta contigo misma).

¿Ya sabías quién era la hija de David Hasselhoff?