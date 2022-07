La famosa canción de Coldplay que Chris Martin no quiere tocar en vivo.

No caben dudas de que todos los conciertos de Coldplay son dignos de admirar por la energía, el talento y el buen gusto que tienen todos los integrantes de la banda británica al interpretar sus temas. Sin embargo, para sorpresa de muchos, hay una famosa canción en particular que Chris Martin prefiere no tocar en vivo ¿Cuál es el verdadero motivo?

Los fans se han dado cuenta, pero no se sabe el motivo. Esta canción de Coldplay que Chris Martin no quiere tocar en vivo es “Speed of sound” y se encuentra incluida en el álbum ‘X&Y’.

La letra habla sobre estar inspirado y abrumado a la vez. En una ocasión, el propio líder del grupo contó que, cuando la escribió, estaba pasando por un “período difícil” en su vida y no quiso dar más detalles sobre qué era lo que había pasado y cómo esa época influyó tanto para tomar esa decisión.

A pesar de que siempre ha mostrado un cierto desagrado por ese sencillo, la respuesta del público fue todo lo contrario. Incluso, debutó en los charts de Estados Unidos en el puesto número 8.

Esa devenida le representó un gran logro para Coldplay al punto de convertirlo en el segundo grupo masculino (del Reino Unido) en la historia del Hot 100 de Billboard en tener un debut único dentro del Top 10.

El motivo por el que Chris Martin se niega a tocar en vivo la canción “Speed of sound”

Aunque el éxito de la canción fue indiscutible, Chris Martin no cambió de parecer sobre no tocar en vivo “Speed of sound”. Precisamente, durante una entrevista con Howard Stern, el músico manifestó que la odiaba y el entrevistador, ante tanta curiosidad por su negativa, le preguntó por qué.

Sin preámbulos, Martin respondió: “Me gusta, pero no lo grabamos del todo bien” y no dio mucha más explicación al respecto sobre qué fue lo que salió mal en dicha grabación. Sin embargo, mencionó por qué Coldplay prefiere no incluirla en sus presentaciones en vivo:

“Es que el público se da cuenta cuando no estás convencido de algo” determinó.

La famosa canción de Coldplay que Chris Martin no quiere tocar en vivo.

Vale recordar que un 22 de octubre de 2005, el medio The London Time realizó un artículo donde los integrantes de Coldplay admitían que, cuando hicieron el puente de esta famosa canción, “trataron de recrear” el éxito de 1985 de Kate Bush con “Running Up That Hill”. Años más tarde, inesperadamente, se volvió el himno de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’.

Algunos de los fans y críticos de la banda han señalado que, entre ambas canciones, existen algunas similitudes y, según reportaron, el riff de piano al principio es particularmente el mismo.

Y tú ¿Lo habías notado?