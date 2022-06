El particular mensaje de Chris Martin tras anunciar el récord que batió Coldplay en Argentina

Luego de agotar su noveno estadio de River, Coldplay anunció su décimo y último show en Argentina. De esta forma, la banda británica se presentará el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Las entradas para la nueva fecha agregada estarán a la venta a partir del martes 7 de junio a las 12 del mediodía a través de Allaccess.

El anuncio marcó un nuevo récord histórico, ya que ninguna banda había llegado a esa cantidad de conciertos. El último había sido Roger Waters, 10 años atrás, con nueve presentaciones.

Felices por tanta muestra de cariño de parte de su público argentino, Chris Martin y los demás integrantes de la banda grabaron un video de agradecimiento. "¡Hi! Hola, ¿cómo están?", se lo escucha decir al cantante. Entre inglés y español, anunció su décima y última fecha para el cierre de su gira.

"Queríamos hacer este corto video para decirles muchas gracias, y que estamos muy emocionados por verlos en unos meses. Gracias por darnos esta vida", aseguró, compartieron el video en la cuenta oficial de Instagram.

Luego, se puso la mano sobre el pecho y habló en castellano. "Siento por mi español", continuó y agregó: "Podemos anunciar hoy nuestro concierto final número 10 en River Plate. ¡Es increíble! Estamos tan agradecidos", celebró el músico que saludó a su público en inglés. "Thank you everybody" (”Muchas gracias a todos”), "See you soon, bye" ("nos vemos pronto, chau"), dijo sobre el final.