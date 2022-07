Evelyn Beltrán despejó los rumores de embarazo con Toni Costa

Tras varias especulaciones, la propia Evelyn Beltrán tuvo que salir a despejar rumores de embarazo con Toni Costa. En la misma línea, contó que le gustaría casarse y mucho más, mientras extraña a su pareja que ahora que está participando en el reality de Telemundo, La casa de los famosos.

A través de sus historias en Instagram, Evelyn Beltrán le dedicó tiempo a sus seguidores para responder varias preguntas y, entre ellas, despejó rumores de embarazo con Toni Costa. Sin embargo, cuando le preguntaron si se casaría, sin vueltas exclamó: "Siii” junto a un emoji de corazón y un avión.

Eso no fue todo, porque los fans aprovecharon a meterse más de lleno a ver qué piensa la influencer de Tony dentro de la casa, mientras se lo ve muy cerca de Nat. Ante la pregunta de si le gusta su amistad que tienen, dijo: "Los amo juntos. Me muero por conocer a Natalia. Yo sé que cuando nos conozcamos no vamos a parar de reírnos y bailar juntas".

Siguieron los interrogantes y cuando le preguntaron con quién se imaginaba o querría que llegara a la final su novio, ella, con mucha sinceridad, respondió: "[Junto a] Natalia, Laura Bozzo, Ivonne Montero [y] Juan Vidal".

Las preguntas de los fans se hicieron más profundas y todo fue debido a que comenzó a sobrevolar el rumor de que Evelyn Beltrán estaría embarazada. Sin embargo, la influencer no quiso que ese tema siguiera haciéndose una bola de nieve y por ello terminó con las especulaciones, asegurando que no lo estaba:

"No, no estoy embarazada. Antes de embarazarme de nuevo hay muchas cosas por lograr, tengo claro a dónde voy y ahorita un bebé no es lo que buscamos".

Mientras, aprovechó y confesó que lo que más extraña de Toni es vivir momentos únicos de su mano. Muy romántica, siguió respondiendo en la misma línea y, para sorpresa de muchos, aseveró que uno de sus sueños es casarse. Así es que dijo que, a lo que se dedica todos los días, es a ser feliz.

La gente ya no la ataca

En cuanto a los chismes o críticas que Evelyn tuvo que soportar ni bien iniciaron la relación, por suerte, mermaron: "Las cosas se calman, la verdad a la luz y cuando inventaron mentiras y no hay hechos que los sostengan las cosas se acomodan con el tiempo" dijo. A través de su Instagram, Evelyn Beltrán despeja rumores de embarazo y le declara su amor a Tony Costa.

Ella es consciente de que los chismes siempre estarán, pero ella está convencida de que cuando uno sabe bien quién es, no se necesita estar demostrándole nada a nadie. "También, esta es mi página y si alguien falta el respeto los bloqueo y ya. La gente siempre va a decir lo que tiene en el corazón" finalizó.

Muy enamorada de Toni Costa, terminó declarando a su novio como un hombre fuerte que puede llegar a amarte y demostrártelo a pesar de muchas adversidades. Por eso, aseguró que tienen un amor muy especial que irá muy lejos.

