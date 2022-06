A Toni Costa se lo ve a diario en su estadía dentro de ‘La Casa de Los Famosos 2’. Al parecer, aunque sigue convencido de haber tomado la mejor decisión de entrar, hace algunos rituales todos los días donde le demuestra cuánto la extraña a su novia, Evelyn Beltrán. Te contamos cuáles y qué significa el tatuaje que ambos se hicieron para sellar su amor.

Cualquier demostración de amor que Toni Costa hace tras su estadía en La casa de los famosos, va dirigida directamente a Evelyn Beltrán. De eso no caben dudas. Desde que se besa una pulsera que lleva en la muñeca, a hacer gestos con la mano, todo va dirigido a su novia.

Hace unos días, mientras hacía ejercicio en el patio, llamó la atención de todo el público porque de repente se lo vio dibujando en el césped un corazón donde, en uno de sus costados, se veía que terminaba en la imagen de un avión.

Enseguida, quienes conocen su historia de amor, lo asociaron a un mensaje que tiene con su novia, la influencer Evelyn Beltrán. Y es que, además de los “te amo” y los “te extraño” que el bailarín español le dedica cada tanto, esas señales también son para ella.

Qué dice Evelyn Beltrán a las demostraciones de amor

Evelyn Beltrán dio una entrevista en exclusiva y respondió a todas las demostraciones de amor que su novio, Toni Costa, le dedica a través de la pantalla de ‘La Casa de Los Famosos’.

Comenzó diciendo: “Todo lo que hace para mí, lo que significa es que no hay necesidad de decir mi nombre para saber lo mucho que me ama y me extraña”. Además, confesó que es una de las más fieles espectadoras del reality, a tal punto de que casi no duerme para apoyar a la distancia a su pareja.

Por eso es que, para ella, cada señal que Toni le envía, aunque no lleve su nombre, es un código que tienen y que ya lo estipularon antes de que entrara: “Todo lo que hace, es un mensaje de que me tiene presente en todos los momentos dentro de la competencia”.

El tatuaje de Toni Costa y Evelyn Beltrán para sellar su amor

Un tatuaje para sellar su amor

Con respecto al dibujo que hizo en el césped, Evelyn confesó que es algo que tanto Toni dentro de la casa, como ella en un InstaLive contaron y mostraron. Se trata de un tatuaje que se hicieron unas semanas antes de comenzar la relación y fue para demostrarse su amor.

El diseño tiene que ver con los constantes viajes que les ha tocado hacer para poder verse. Vale recordar que el bailarín vive en Miami, Florida, donde se encuentra su hija Alaïa con su madre, Adamari López, mientras que Evelyn está en Austin, Texas, junto a su pequeño hijo Timothy.

¿Qué opinas del tatuaje que se hicieron ambos?