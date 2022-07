Esto es lo que más disfruta hacer Miguel Herrán en su tiempo libre

Miguel Herrán, de 26 años, ganó su primer Goya en 2016 en la categoría Mejor actor revelación por su trabajo en la película "A cambio de nada". Además de su pasión por la actuación, el español también tiene muchos pasatiempos y uno de ellos lo comparte con sus 14 millones de seguidores en las redes sociales.

Su primer trabajo actoral fue consagratorio: "A cambio de nada" recibió grandes críticas y ganó muchos premios. Desde entonces, Miguel Herrán se posicionó como uno de los mejores intérpretes de su generación y fue convocado en 2017 para darle vida a "Río" en "La Casa de Papel".

Este rol ya le dio una gran fama el primer año, motivo por el que Netflix lo convocó a la serie "Élite" con el papel de Christian Varela Expósito. Miguel Herrán tiene propuestas todos los años y se ganó el cariño de sus seguidores, además de hacerse buenas amistades como la de Úrsula Corberó y Jaime Lorente.

La actividad preferida de Miguel Herrán

Miguel Herrán no solo se desempeña como actor profesional, sino que también es motociclista, una actividad que realiza en su tiempo libre. Con su primer sueldo tuvo la oportunidad de comprarse una moto y suele publicar fotos en Instagram paseando por las rutas de España con amigos o asistiendo a carreras.

"Me gustan los deportes extremos porque me siento vivo. Sé que si no estoy concentrado o pendiente del contacto de la rueda con la tierra me puedo caer. Y no quiero meterme una hostia", explicó en una entrevista a El País. Y agregó: "Me cuesta mucho estar aquí y ahora. Hago un montón de cosas a lo largo del día y no estoy en ninguna".

Días atrás, el actor fue al Circuito de Barcelona-Cataluña, un autódromo situado en las poblaciones de Montmeló y Granollers donde se realizan varias carreras. Miguel Herrán fue invitado por el equipo de Ducati Corse y la empresa le permitió probar su modelo Panigale V4S.

Miguel Herrán tiene 26 años y es fanático de las motos.

"Para la próxima temporada estaré encantado de ser vuestro piloto", escribió en las redes sociales, al indicar que le gustaría correr profesionalmente. El actor también disfruta de esta actividad para estar en contacto con la naturaleza y distraer su mente de sus responsabilidades cotidianas.

¿Te imaginabas a Miguel Herrán como un amante del riesgo?