Nicki Minaj reacciona ante las críticas por su aumento de peso

Luego de haberse presentado en Londres, la polémica rapera Nicky Minaj publicó en su Instagram. Lo hizo con una sensual foto con las piernas abiertas usando un bodysuit negro muy ajustado y las críticas por su aumento de peso, le llovieron a montones. Como era de imaginarse, no se quedó callada y reaccionó, a su manera.

Y sí, luego de tantas críticas que recibió por su aumento de peso, la hicieron reaccionar a Nicki Minaj. Mientras todos la llamaban (y ella misma también se llamaba “Gorda”) les jugó una broma a sus seguidores.

Les dijo a todos que estaba embarazada de su segundo hijo. Rápidamente, generó un sinfín de titulares tras su actuación en el festival Wireless de Londres, y claramente no fue solo por lo exitoso de su número musical.

Nicki apareció en el escenario con unos kilos demás por lo que la mayoría de los medios más sensacionalistas no tardaron en especular con la posibilidad de que estuviera una vez más embarazada.

Ella, se quiso sumar a la ola de especulaciones y críticas, pero bromeando y dijo que efectivamente era cierto, hasta que confesó que solo se trataba de una broma. Luego, para salir del paso de estos rumores, la rapera decidió conectar con sus fans de Instagram Live y explicarles el motivo de porqué ese ligero aumento de peso:

“No estoy gorda, lo que pasa es que estoy embarazada”, señaló rotundamente durante la conversación. En medio de tanta expectativa y de no entender mucho, igualmente provocó numerosas felicitaciones de parte de sus fans.

Embarazada, indignada o graciosa

Al segundo después, Nicki Minaj les arrebató la ilusión de un solo golpe y riendo aclaró que se trataba de una mera broma: “Oh, espera, ¿lo he dicho al revés? Oh, lo siento, creo que lo he dicho mal. Lo que quería decir es que no estoy embarazada, estoy gorda… Pero gracias, chicos, por todos esos mensajes de felicitaciones”, dijo la rapera entre risas.

Con un poco de gracia y otro poco de ironía, la estrella del hip hop se burló de todos aquellos que están pendientes de su físico. Vale recordar, que debutó como mamá en septiembre de 2020 con el nacimiento de un hijo del que por ahora no han trascendido muchos detalles.

En cuanto a su pareja y padre de su bebé, Kenneth Petty, aún se encuentra bajo arresto domiciliario además de que deberá pagar una multa importante.

¿Qué opinas de la reacción de Nicki Minaj?