El polémico mensaje que indicaría que Adamari López sigue despechada

Aunque la pareja de Adamari López y Toni Costa terminó el año pasado y ambos han continuado con sus vidas y sus carreras por separado, muchos aseguran que la conductora podría seguir despechada. Todo lo relacionan con la nueva relación que el bailarín comenzó con Evelyn Beltrán. Ciertos mensajes en las redes sociales serían la prueba de ello.

Mientras que el bailarín y coreógrafo, Toni Costa, se encuentra concursando en La casa de los famosos (Telemundo) de forma muy exitosa; la conductora de hoy Día, Adamari López, se fue de viaje por Europa junto a su familia y su hija Alaïa.

Sin embargo, el hecho de que esté disfrutando su viaje, no le impide mostrarse tal cual es. Al parecer, mientras la puertorriqueña sigue conectada con sus fans a través de sus redes sociales compartiendo fotos de los lugares y divertidos videos cargados de humor, también envía indirectas en mensajes que asegurarían que sigue despechada.

Adamari López de viaje ¿sigue enamorada de Toni Costa?

Mientras disfruta de su viaje familiar, en uno de sus últimos reels, Adamari López apareció sentada imitando un audio viral con una poderosa frase: "Baby, yo no sufro. Mientras un avión despega, otro va pidiendo pista. ¡Ubícate!".

Como era de imaginarse, rápidamente estallaron las redes con cientos de comentarios y todos directos a los sentimientos de la conductora. Muchos escribieron mensajes como:

"Esos videos solo muestran que está picada. Supéralo. Ya tú no querías nada con Toni. Déjalo vivir y vive tú sin estar con esas puntas que te dejan mal parada", "Esta no va a pasar nunca ese despecho", "Esta mujer tiene que ubicarse, ella misma está descontrolada, no está feliz, muchas indirectas", "Qué ordinaria te ponen los celos", "Me da pena, quiere hacer creer que está feliz", "Deja de hacer eso Adamari, tu hija va a crecer y va a ver todas las cosas inmaduras que subes. Pareciera que estás despechada", entre otros.

¿Despechada? Adamari López fue por más mensajes

Al parecer, a Adamari no le han molestado mucho las opiniones de los seguidores y fue por más. A las pocas horas, compartió otro video en su Instagram, junto a un divertido audio que decía: "-A ver, ¿tiene usted media naranja? -No, no, yo no uso medias de ese color. -No, no, no, que si tiene usted pareja. -No tengo, yo soy un limón salvaje".

Si sigue o no despechada, nadie lo puede asegurar. No obstante, lo que queda muy a la vista de todos es que, al mismo tiempo, el bailarín español, durante su participación en "La casa de los famosos”, también ha estado compartiendo detalles de cómo es su relación con Adamari a pesar de que estaría enamorado de su actual pareja, Evelyn Beltrán.

¿Qué piensas tú de estos idas y vueltas que tiene la ex pareja?