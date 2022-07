Igual a su madre, así luce Alai¨a Costa la hija de Adamari Lópezy Toni Costa

Adamari López además de ser una gran actriz y presentadora de televisión, es una brillante influencer. Debido a esto es muy apegada a las redes sociales donde comparte diversos momentos de su vida personal y laboral. Además la exesposa de Luis Fonsi utiliza las mismas para promocionar diversos productos de las marcas de primera línea que la contratan.

En esta ocasión, Adamari López utilizó sus cuentas oficiales para compartir un hermoso momento familiar. El mismo tiene que ver con su amada hija Alaïa Costa. Además en el video se puede apreciar el extraordinario parecido que tienen. Esta publicación no pasó desapercibido por sus miles de seguidores que lo notaron y la comentaron al instante.

El posteo que realizó la expareja de Toni Costa está compuesto por un video que presenta diferentes momentos que la famosa presentadora compartió junto a su hija. Mientras que en la descripción de clip se puede leer la frase: "I WISH this Disney Cruise vacation with @alaia never ends! @disneycruiseline".

Madre e hija disfrutando de las playas del Caribe.

Además en otras de sus recientes publicaciones se puede ver como madre e hija disfrutaron de unas merecidas vacaciones después de un gran año laboral. Con estas fotografías la bella actriz no solo demostró la gran relación que tiene con su única hija sino también lo hermosa que se ve actualmente y la gran figura que posee a sus 51 años.