El motivo por el que Toni Costa ya no dormía al lado de Adamari López

Toni Costa y Adamari López se conocieron en 2011, cuando hicieron equipo para el reality "Mira quién baila". Si bien ella tenía 45 años y el bailarín español 25, el amor fue más fuerte que la edad y comenzaron una relación muy sólida, pero que, con el tiempo, se fue diluyendo y terminó en una ruptura.

"Hoy quiero contarles que he decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar, pero como siempre he hecho, y con la honestidad que me caracteriza, prefiero que lo escuchen de mí", expresó Adamari López en sus redes sociales en el 2020.

La pareja se separó en buenos términos, principalmente por el bienestar de su hija, Alaïa, quien es la prioridad para ambos. Ninguno había dado detalles del último tiempo de su relación, hasta que el español ingresó a la "La Casa de los Famosos" y reveló secretos de la convivencia con Adamari López, que fueron los que terminaron con el amor.

¿Por qué se separaron Toni Costa y Adamari López?

No fue un solo motivo el que los llevó a tomar esta decisión, pero Toni Costa reveló uno de ellos y que fue clave para que la fogosidad se perdiera. En una charla con Laura Bozzo, Ivonne Montero, Nacho Casano y Natalia Alcocer contó que la relación se enfrió porque Alaïa dormía en medio de los dos y esto hizo que perdieran la intimidad.

"Empezamos con la típica como una cunita así que está como en la cama y luego había una cunita, pero eso fue recién nacida al lado mío porque era yo el que le daba todos los biberones de madrugada y estaba a mi lado. Y luego de ahí, ya tocaba pasarla a su cuna, que estaba en otro cuarto, y eso nunca ocurrió", relató.

Y agregó: "Hay una barrera en medio que, aunque sea esa barrera tu bebé, no deja de ser una barrera, que nos une, porque nos une para toda la vida, pero lo que tiene utilidad a dos adultos, una pareja, hay que alimentarlo".

En algunos países, esto se llama "colecho" y los psicólogos no lo recomiendan justamente para que no afecte en la pareja. Toni Costa reconoce como generó consecuencias en su relación y, si bien asistieron a terapia para solucionarlo, no encontraron otra opción que separarse. Adamari López estuvo 10 años con Toni Costa.

"Yo creo que Alaïa lo va a pedir en algún momento: su momento, su privacidad, su cosita… Alguna vez lo ha hecho cuando yo he ido a casa que a lo mejor Adamari ha estado de viaje, yo voy a casa y duermo en casa, pero duermo en el cuarto de Alaïa con ella”, finalizó.

¿Qué opinas sobre sus dichos?