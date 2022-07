Demi Moore enamora a todos en las redes a sus 59 años

En la industria del cine han pasado muchas mujeres y hombres que han marcado un antes y después con sus brillantes actuaciones. Un claro ejemplo de ello es la actriz Demi Moore. Ella brilló a principios de la década del '90 con el film Ghost: la sombra del amor. Gracias a este gran rol protagónico la talentosa actriz fue una de las más codiciadas y mejor pagas de la pantalla grande.

Demi Moore cautiva a todos con su imponente belleza.

En su vida personal Demi Moore tuvo diferentes hombres que fueron muy importantes para ella, pero hubo uno en especial que cambió su vida para siempre. Estamos hablando del actor de Hollywood Bruce Willis con el que estuvo casada desde 1987 hasta el 2000. De esa relación tuvieron tres hijas que hoy en día marcan tendencia cada vez que aparecen en a web.

Hace algunas horas Demi Moore realizó una publicación en su perfil de su cuenta oficial de Instagram que dejó en evidencia lo hermosa que está actualmente a sus casi 60 años de edad. En la misma se puede ver a la actriz en primer plano por lo que su bello rostro acapara las miradas de todos. Además en la fotografía que aparece en el feed de la mencionada red, Demi luce un bikini de tonos oscuros que enaltece su figura.

Demi Moore fue una de las actrices más importantes de la década del '90.

Junto a la fotografía, la exesposa de Bruce Willis agregó la siguiente descripción: "A little fun for the sun, coming soon I’ve been working on something special with @AndieSwim and can’t wait to share it with the world!" (Un poco de diversión para el sol, próximamente ¡He estado trabajando en algo especial con @AndieSwim y no puedo esperar para compartirlo con el mundo!). Esta imagen es parte de una producción que realizó la actriz para una famosa marca de trajes de baño.