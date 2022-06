No caben dudas de que es bellísima y natural o genéticamente tiene un cuerpo privilegiado. Sin embargo, antes del fitness, Bárbara de Regil presumía una figura envidiable, pero no tan trabajada como hace unos años. ¿Quieres ver la diferencia? Así lucía.

Bárbara de Regil actualmente es muy conocida a través de las redes sociales por ser una influencer dentro del mundo del fitness y la buena alimentación. Así, es que cotidianamente presume ante sus fans del cambio físico y mental que ha tenido en los últimos años.

Haciendo una comparación entre cómo lucía casi una década atrás y ahora, se ha notado una diferencia en grandes alteraciones, sobre todo, en su estilo de vida y hábitos.

Pese a que siempre se la vio guapísima y con una figura de ensueño, no era la misma que es hoy. Y es que, en pocas ocasiones, ha mostrado imágenes de cómo lucía antes de decidir dedicarse a cuidar de su cuerpo y fomentar a otros a que sigan su camino del fitness.

Así lucía Bárbara de Regil antes del fitness

A través de su cuenta de Instagram, la propia actriz mostró una fotografía de cuando tenía 25 años. Era una época en la que recién comenzaba su carrera en el medio artístico y probablemente, la vean muy distinta.

Según lo dijo en su publicación, antes del fitness, su vida estaba llena de excesos. Además, no le prestaba atención al cuidado de su cuerpo como lo hace en los últimos años. Actualmente, tiene 35 años y, de seguro, la edad y los cambios naturales que toda mujer va teniendo, le han impactado. A tal punto, que tomó consciencia de que iría por el camino de quererse.

Aunque tanto antes como ahora se ve a una Bárbara de Regil feliz, ella aseguró en su mensaje que en esos momentos no se encontraba en paz consigo misma y menos con la gente a su alrededor. Por ello es que también comenzó con la terapia.

En su texto, Bárbara de Regil también reconoció que nunca se había animado a compartir este tipo de imágenes: “Nunca había compartido una foto mía de antes”, pero ahora sentía que era necesario para demostrarle a sus seguidores que se puede.

En la diferencia de como lucía antes del fitness, se ve absolutamente cómo su cambio fue posible con una ardua rutina y, sobre todo, una fuerte voluntad por mejorar su vida. Así lucía Bárbara de Regil antes del fitness.

“Vaya que me recuerdo con amor y me abrazo, me sentía sola y desprotegida, algún día les contaré mi historia. Y sí, sí hacía ejercicio, pero muy de repente y siempre con hueva…. Y para terminar de contarles un poco más de mi experiencia, no tenía buenas relaciones, obvio, no estaba bien conmigo, pues tampoco con el mundo!” es lo que escribió en la descripción de su imagen.

A ti ¿Te gustaba más antes del fitness o ahora?