Dentro de la bañera y sin maquillaje, Jennifer Lopez deslumbra con su belleza

No hay dudas de que Jennifer Lopez es una de las artistas más importantes del mundo. Sus canciones y actuaciones en diversas películas de Hollywood han hecho que se consagre como una de las mejores de todos los tiempos. Además a sus 52 años, JLo ha demostrado que es dueña de una belleza y figura sin igual.

Jennifer Lopez tiene actualmente 52 años.

Hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram compartió un posteo que es un claro ejemplo de ello. En su feed de la famosa red social de la camarita se pueden ver un par de fotos donde Jennifer Lopez deslumbra con su belleza. En las mismas aparece ella dentro de la bañera tapada con espuma y sin una gota de maquillaje. Además a este posteo la talentosa actriz le agregó la frase: "Happiness is a long hot bubble bath (even if you have to take a quick call!) See you later @MTV!!!!" (La felicidad es un largo baño de burbujas calientes (¡incluso si tienes que atender una llamada rápida!) ¡Hasta luego @MTV!).

Recientemente, Jennifer Lopez, ha estado muy pegada a las redes sociales ya que en pocas horas ha realizado diferentes publicaciones. En su más reciente post se la puede ver con un look de negro que dejó a sus fans con la boca abierta. En la misma se la puede ver con una blusa de cuero que se caracteriza por tener un pronunciado escote. Esta publicación causó más de medio millón de reacciones.

Jennifer Lopez es una de las artistas más populares del continente.

Jennifer Lopez se prepara para el estreno de la película "Shotgun Wedding" que protagoniza junto a Josh Duhamel. El estreno de la misma está programado para ser lanzado por Amazon Studios en Prime Video el próximo 29 de junio. Este film fue grabado a comienzos del año pasado en las playas del caribe y además cuenta con la participación del cantante y actor Lenny Kravitz.