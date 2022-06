Bono reveló la existencia de un medio hermano que conoció tras la muerte de su padre

Habrán escuchado en más de una ocasión el famoso dicho de que “cada familia es un mundo”. En realidad, habría que partir de la base de que cada persona es un planeta distinto en este gran sistema denominado humanidad pero para qué irnos tan lejos cuando en nuestras propias casas se desbordan historias que muy pocos oyeron y que no estamos tan seguros de querer compartir con cualquiera, sobre todo, si esos hechos causaron mucho dolor a los involucrados.

En esta oportunidad, nos sorprendió con su relato el cantante irlandés Bono, quien habló por primera vez sobre la sorprendente revelación familiar que descubrió justo un año antes de la muerte de su padre, Bob, en el 2001. El líder de la agrupación U2 supo en ese momento que tiene un medio hermano que nació a raíz de una aventura extramatrimonial que Bob mantuvo mientras aún estaba casado con la madre del músico, Iris, y vivían todos juntos en su casa familiar de Dublín.

"Tengo otro hermano, al que quiero y adoro, que no sabía que tenía", explicó recientemente el cantante de U2 en el programa Desert Island Discs de la BBC Radio. Enterarse de la existencia de un medio hermano y del romance secreto que mantuvo su papá ayudó al cantante a entender mucho mejor por qué se comportó como lo hizo ante la repentina muerte de su madre cuando él tenía 14 años. "Mi padre estaba pasando por mucho. Su cabeza estaba en otra parte porque su corazón estaba en otra parte", reconoció el líder de U2 durante la entrevista.

Bono.

El intérprete de éxitos como Sunday bloody sunday añadió que nadie, ni Iris ni su hermano mayor Norman, sabían de la existencia del otro hijo, cuya identidad prefiere proteger. Aunque la cronología del nacimiento de su medio hermano sigue sin estar del todo clara, al menos pudieron hablar sobre ello antes de que Bob muriera a la edad de 75 años.

"Le pregunté si quería a mi madre, y me dijo que sí. Y le dije: '¿Cómo puede ocurrir algo así?'. Y me dijo que estaba tratando de arreglar las cosas, tratando de hacer lo correcto. No se estaba disculpando, solo dijo que esos eran los hechos. Ya he hecho las paces con ello", detalló el músico de 62 años.

El líder de U2 reconoció que la ya de por sí complicada relación entre padre e hijo empeoró considerablemente tras la muerte de su madre, Iris; pero en la actualidad Bono comprende por fin que su padre estaba "sobrellevando muchas cosas". Eso hizo que cualquier enfado que pudiera sentir por el secreto que le ocultó durante décadas haya sido reemplazado por un sentimiento de culpabilidad al haber sido capaz de ponerse en su lugar, y ahora se arrepiente de no haberle ofrecido un apoyo mayor en los momentos difíciles que tuvo que afrontar en solitario.

Bono.

"Siento que no estuve ahí para él, realmente, de la forma en que debería estarlo", expresó. "Me disculpé con mi padre en una pequeña capilla en Francia después de que falleciera. Fui a esa pequeña capilla, donde no había nadie. Encendí una vela, me puse de rodillas y le dije: 'Mira, siento no haber estado ahí para ti. Has pasado por muchas cosas y, por favor, perdóname'. Y me sentí libre", confesó.