Así fue como Amber Heard confesó lo que siente por Johnny Depp

De no creer. Luego del público y escandaloso juicio que protagonizaron los actores Amber Heard y Johnny Depp, ahora, la famosa actriz vuelve a estar bajo el ojo de las críticas por decir que “absolutamente” sigue enamorada del protagonista de “Piratas del Caribe”.

Aunque esta confesión de que sigue enamorada de Johnny Depp sorprendió a más de uno, aclaró que sigue respaldando el testimonio que ya rindió durante el beligerante juicio que tuvo por difamación contra su exesposo.

Escandalosa confesión: Amber Heard sigue enamorada de Johnny Depp

Amber Heard, además de que confesó que sigue enamorada de Johnny Depp, también afirmó que siempre ha “dicho la verdad” y no se arrepiente de nada. Sobre todo, especificó en detalle respecto a los episodios de abuso que vivió y cometió el actor en su contra:

“Eso fue todo lo que dije y lo dije al poder. Y pagué el precio”. La confesión la hizo durante su primera entrevista tras el veredicto. Precisamente, dos semanas después de que el jurado le otorgara recibir a Depp más de 10 millones de dólares y reivindicara que Heard mintió cuando dijo que el actor abusó de ella.

"Lo amo" y “Lo amaba con todo mi corazón e hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara y no pude. No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto. Sé que puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender. Si alguna vez has amado a alguien, debería ser fácil" fue su clara confesión.

En la misma línea, aseveró: “Hasta que muera, respaldaré cada palabra de mi testimonio”. Dicha entrevista se transmitió durante toda la semana y hasta se escuchó que confesó: “Cometí muchos errores, pero siempre he dicho la verdad”.

Qué piensa Johnny Depp

Por su parte, Johnny Depp desde el veredicto, todavía no ha hecho ninguna entrevista formal sobre el caso. Eso sí, las únicas palabras que se le escucharon decir fueron: “me devolvió mi vida”.

Siguiendo la línea de confesiones de Heard, cuando se refirió al equipo legal que lo defendió su ex, dijo: “Su abogado hizo un mejor trabajo al distraer al jurado de los asuntos reales”. Lo que dejó claro este mal pasar para los actores, es que los veredictos pusieron fin a un juicio televisado donde ambos emergieron con prospectos poco claros. Así fue como Amber Heard confesó que sigue enamorada de Johnny Depp

Las opiniones en las redes sociales

Como no podía ser de otra manera, las redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter, estuvieron al pendiente en todo momento de la evolución de este caso tan popular. En general, la gran mayoría de los comentarios criticaron a Heard y ella, por su parte, llamó “injusta” a toda esa locura en las redes sociales que desató el caso.

Durante la misma entrevista, Heard arremetió y dijo: “Esto es lo más humillante y horrible por lo que he pasado” y hasta también describió a su matrimonio con Depp como “tóxico”.

“Yo sí hice y dije cosas horribles y de las que me arrepiento a lo largo de mi relación. Me comporté horrible, de formas casi irreconocibles para mí misma. Tengo mucho arrepentimiento” así cerró.

¿Qué opinión te merece? Tú ¿Apoyas a Amber Heard o a Johnny Depp?