Qué pasó entre Alicia Machado y Niurka Marcos en La Casa de Los Famosos 2 

Para quienes se lo perdieron, Alicia Machado le cantó todo a Niurka Marcos en La Casa de Los Famosos 2, sobre todo, las discusiones que viene llevando con Laura Bozzo: “Tiene que bajarle dos rayitas…”. Te contamos bien qué pasó.

No caben dudas de que la venezolana, Alicia Machado, tiene carácter y ya está vista como una de las personas que tiene toda la potestad para hablar de lo que quiere y sucede dentro de La Casa de Los Famosos 2. De esa manera, es que no se quiso callar más y dio su honesta opinión.

Incluso, hasta se atrevió a cantárselas una por una a Niurka Marcos, quien es, por ahora, una de las participantes preferidas en el reality de Telemundo. La ex Miss Universo le dijo a la vedette cubana que tiene que bajar un poco la intensidad en su comportamiento.

Qué pasó entre Alicia Machado y Niurka Marcos

Alicia Machado fue muy contundente con su mensaje directo a Niurka Marcos: “Yo creo que Niurka tiene que bajarle dos rayitas a su posición. A ella qué le importa si Laura le pide el favor al señor Osvaldo que le caliente su café… Cuál es el problema. Yo no veo a la señora Laura buscando ocasiones para estar en conflicto con Niurka…”

Eso fue en referencia a que deje de molestar a Laura Bozzo. Sin embargo, fue por más y aprovechó la situación para decirle lo que también piensa de ella acerca de sus críticas a la religión de cada uno:

“A parte que hay algo que en lo personal a mí me molesta muchísimo y, como estoy en vivo, lo voy a decir. No hay una cosa más terrible que me amenaces con tu religión. Los santeros son unas bellas personas y la santería es una religión muy sagrada y muy importante. Pero debemos respetar la religión de cada quien. No me amenaces con tus santos y eso me parece que está fuera de lugar…”.

Cynthia Klitbo también fue contra Niurka Marcos

Otra que le mandó un mensaje por otro lado a Niurka Marcos fue la actriz mexicana Cynthia Klitbo, cuando se enteró y vio que la vedette mexicana y su ex, Juan Vidal, están teniendo un amorío dentro de la Casa de los Famosos 2.

Fue directa y se la mandó como una advertencia: “No se vayan con la finta… Ya le baja las cremas, ya le pide la comida.. Comadrita, cuídate”. La propia ex del integrante de La Casa de Los Famosos 2 también confesó que el galán le debía dinero y, como si fuese poco, aseguró que tenía un fuerte problema de carácter:

“En el caso de Juan Vidal terminamos porque tiene un problema de ira muy grande… Tiene ira todos los días.. Es una persona que siempre está de mal humor… Hoy por hoy estoy bregando con su muchacha de un dinero que le presté… Y ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares…” indignada, aseguró Cynthia Klitbo. Qué pasó entre Alicia Machado y Niurka Marcos en La Casa de Los Famosos 2

Ahora, todo indicaría que Niurka Marcos es quien está en el ojo del huracán por varios y diferentes frentes dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2. Habrá que seguir viendo qué sucede sobre todo con el nuevo romance que tiene con el galán dominicano y si estas peleas repercuten en sus seguidores afuera de la casa.

En cuanto a Alicia Machado, no para de trabajar. Incluso, anunció muy contenta que tiene un proyecto en vistas con Paty Manterola e Itatí Cantoral. No extrañará para nada que lo que sea que vayan a emprender, sea un éxito asegurado porque las tres son exitosas, talentosas, pero, sobre todo, muy divertidas.

¿Qué piensas tú de Niurka Marcos y su comportamiento?