Niurka Marcos arremete contra Luis Miguel

Niurka Marcos ha captado la atención de todos en “La Casa de Los Famosos 2”. Desde su llegada, la cubana no ha parado de dar polémicas declaraciones y hasta llegó al llanto. También es una de las que más intriga está generando. En esta ocasión, la vedette no arremetió contra alguno de sus compañeros, sino que se fue contra el cantante Luis Miguel.

Todo comenzó cuando Luis Potro Caballero, ex integrante de Acapulco Shore, se preguntaba si el “Sol de México” es mejor cantante que el reguetonero Bad Bunny. “Brenda me dio que Bad Bunny es mejor cantante que Luis Miguel, y yo le dije: ‘es como decir que Atlético San Pancho es mejor que el Manchester United”, dijo Luis. Fue ahí cuando Niurka decidió intervenir y señaló que el Luismi no es un ejemplo como muchos creen, porque no tiene responsabilidad afectiva con sus parejas. “A mí me gusta Luis Miguel, me gustan las canciones de Romance, me gusta escuchar su voz porque es espectacular, es la voz”, comentó Niurka. “Pero él como persona no me gusta, no me gusta cómo ha tratado a las mujeres, ni el legado que ha dejado como ser humano, como familia. No me gusta nada de él” agregó la cubana. Además, Niurka aseguró: “le canta al amor, pero no lo ejerce. Esa es mi opinión, la mía, yo no se la impongo a nadie”.

La famosa cubana aseguró que ella habla con conocimiento y argumentó que es amiga de Arecely Arámbula, por lo que conoce su historia con el “Sol de México” y considera que no es una buena persona. “Publicamente, lo que se ha visto, lo que se ha publicado y que es evidencia es que el récord de Luis Miguel habla que es inestable en sus relaciones, de que enamora, utiliza y deja a las mujer llorando en depresión, sentenció Marcos.

“Él me gusta como cantante, como artista porque es un chingón y canta como los ángeles y en sus canciones invoca al amor, pero no lo ejerce por su comportamiento. Él no ha dejado un legado que diga: tiene una estabilidad, cuida a una familia, ni ha salido en la prensa, ni lo dice la mamá de sus hijos, ni nada. O sea que se puede probar”, concluyó.

Para finalizar, Niurka aseguró: “Lo sé porque soy amiga de la madre de sus hijos. Yo me llevo muy bien con Aracely, y la quiero mucho”.