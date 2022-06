Belleza intacta, así luce Jennifer Aniston a sus 53 años

Jennifer Aniston a lo largo de su carrera ha demostrado que es una de las actrices más convocantes de la industria del cine y de la pantalla chica. Ella ha sido partes de grandes films y series que han marcado la vida de millones de personas en todas partes del mundo. Un claro ejemplo de ello es la tira "Friends" que para muchos es la mejor serie de la historia

Desde octubre del 2019, Jennifer Aniston tiene cuenta oficial de Instagram. Allí comparte diversos momentos de su vida personal como así también de los trabajos que realiza. Gracias a su más de 40 millones de seguidores, la bellísima actriz, es contratada por grandes marcas para promocionar los productos.

Uno de sus últimas publicaciones tiene que ver con esto último. Jennifer Aniston promoció una barra de proteinas con un video donde aparece ella luciendo un look que casual que demostró lo bien que se ve a sus 53 años. Además junto al clip escribió un mensaje que dice lo siguiente: "I made a bar with @vitalproteins! They’re finally out TODAY. Hope you like them! " (¡Hice una barra con @vitalproteins! Finalmente salieron HOY ¡Espero que les gusten!).

Jennifer Aniston junto estilista Chris McMillan.

Hace algunas horas, en una de sus historias de la famosa red de la camarita, Jennifer Aniston compartió una foto donde se puede ver lo hermosa que se ve hoy en día. En la misma aparece junto al peluquero Chris McMillan que le realizó un nuevo peinado a la hermosa actriz. En su red social el estilista escribió el siguiente mensaje: "A good haircut should do the work so you can just wash and wear your hair natural for the summer".