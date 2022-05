Cuánto sabes de Ricky Martin: tono de voz, zodíaco y más curiosidades

Después de una larga y exitosa carrera, Ricky Martin se ha ganado el apodo de "Rey del pop latino". Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, es uno de los artistas latinos de mayor éxito comercial. Ha conquistado con su simpatía y talento hasta los públicos más difíciles, instalándose como uno de los grandes artistas de los últimos tiempos.

Pero todo este éxito no es obra de un milagro ni pura suerte, desde muy chiquito se sumergió en el mundo del espectáculo en busca del éxito.

5 datos curiosos sobre Ricky Martin

1. Es barítono

A esta altura ya todos sabemos que el "Rey del Pop Latino" tiene una voz sensacional con la que ha logrado conquistar el mundo entero. Pero lo que pocos conocen es que es un barítono (la voz que se encuentra entre la voz de tenor y la voz de bajo) y que su rango vocal es F2 - G5.

2. Capricornio por donde se lo vea

La estrella tiene un físico apuesto y atemporal y un encanto inigualable. El ícono, que ahora habla sobre su sexualidad, no siempre estuvo listo para hablar sobre su vida privada. Como la mayoría de los capricornianos, prefiere guardar su vida privada para sí mismo. El puertorriqueño nació el 24 de diciembre.

3. Comenzó su carrera haciendo comerciales

Incursionó en el mundo del espectáculo haciendo comerciales para marcas de refrescos y hamburguesas.

"Esa fue la primera vez que estuve frente a una cámara", reveló Ricky Martin en The Tonight Show con Jimmy Fallon. "Mi tía estaba llevando a mi primo a una audición y el director me vio porque fui con él. Entonces me dice ¿puedes pararte frente a la cámara? Yo digo 'no, estoy bien'". La insistencia del director llevó a Martin a conseguir el puesto y el resto es historia.

4. Lo rechazaron de Menudo dos veces

A la edad de 12 años, intentó unirse a la banda puertorriqueña Menudo, pero fue rechazado dos veces porque sintieron que era demasiado bajo en comparación con los demás. Sin embargo, después del tercer intento, los impresionó tanto que decidieron aceptarlo. Fuente: Instagram @ricky_martin | El cantante puertorriqueño ha sabido mantenerse entre los artistas favoritos del público desde hace años.

5. Ha amasado una gran fortuna

El patrimonio neto de Ricky Martin se estima que ronda los 130 millones de dólares.

¿Qué otro dato curioso sobre Ricky Martin conoces que podamos sumar a la lista?