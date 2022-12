Por qué Anne Hathaway siempre quiso ser monja

Anne Hathaway es definitivamente una de las figuras más destacadas del mundo Hollywood. La actriz ha logrado forjar una carrera de absoluto prestigio en base a importantes labores dentro de la industria cinematográfica, y si bien tuvo algún declive durante algunos años, lo cierto es que hoy se encuentra más firme que nunca volviendo al centro de la escena.

Hathaway saltó a la fama hace más de veinte años con la película 'Diario de una princesa' de Disney, y desde entonces no dejó de tener un marcado éxito en el cine, pasando por proyectos como 'El diablo viste a la moda', 'Los miserables', 'De amor y otras adicciones' y más.

Pero hay un costado que no muchos conocen de la actriz, aquel lado b vinculado a su vida privada y el detrás de las cámaras. Sin dudas su nivel de exposición hace que los flashes siempre la persigan y sea parte de una cotidianeidad, sin embargo este no siempre fue el deseo de la nacida en Brooklyn.

Ganadora del Oscar en 2012 luego de personificar a Fantine en 'Los miserables', Hathaway reveló hace un tiempo en una entrevista que en su infancia tuvo intenciones de "entregarle su vida a Dios" y convertirse en moja. Desde muy pequeña, perteneciendo a la iglesia católica, ese fue su gran deseo.

¿Qué la hizo cambiar de opinión entonces? Su hermano Michael. “Me criaron como católica. Cuando tenía 11 años, sentí que recibí un llamado de Dios para ser monja”, comenzó explicando Anne, destacando que a través de diversas representaciones, Dios estaba tratando de decirle que debía “dedicarle su vida a él”.

Luego agregó: “Pero cuando tenía unos 15 años, me di cuenta de que mi hermano mayor era gay y no podía apoyar una religión que no apoyaba a mi hermano. Ahora me llamo cristiana sin denominación, porque no he encontrado la religión para mí”.

Fue así como, pese a los arraigados valores que le inculcaron desde muy pequeña y su convicción de servir a Dios, la actriz decidió alejarse de cualquier proyecto que tenía vinculado para con la religión y terminó inclinándose hacia la actuación definitivamente.

Esto no era algo aceptado por la religión, lo que puso en duda las creencias de Hathaway. Aseguró buscar "todos los motivos" por los que Michael no era “bien recibido” en la “institución que se dedica a predicar amor en nombre de Dios”, por lo que comenzó a cuestionarse todo.

“Toda la familia se convirtió al episcopalismo después de que salió mi hermano mayor. Así que no soy... nada. A la mierda, me estoy formando. Soy un trabajo en progreso”, finalizó explicando Anne. Un cambio de 180° para su vida, la de su familia y su fe.