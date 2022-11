Anne Hathaway reveló cómo serían hoy los personajes de El diablo se viste a la moda

Anne Hathaway es un verdadero ícono dentro de la industria cinematográfica. Con su reciente regreso al mundo Hollywood, la actriz volvió al centro de atención y se prepara para nuevos proyectos dentro de su carrera, entendiendo en toda su magnitud lo que significa para los flashes del espectáculo.

Entendiendo todos los grandes papeles que realizó a través de su trayectoria, Hathaway sin dudas logró destacarse a través de varios personajes. Es cierto que su actuación en la película Los Miserables de 2012 le valió un Oscar a la mejor actriz de reparto, sin embargo hay otro film por el cual también es recordada.

Hablamos de la película El diablo viste a la moda de 2006, comedia romántica muy bien recibida por la crítica. Fue en ese entonces cuando la actriz personificó a la inocente Andy Sachs, una joven e inexperta asistente de moda que trabajó a la par de la déspota y sofisticada Miranda Priestly, papel que estuvo a cargo de la fantástica Meryl Streep.

Si bien la película tiene más de 15 años, durante todo este tiempo se rumoreó la chance de hacer una secuela de la cinta. Más que nada como un deseo del público, que no perdía la esperanzas de tener una segunda parte. Sobre esta posibilidad opinó la propia Hathaway, durante una reciente entrevista el medio The View.

La actriz se mostró muy perceptiva al respecto al decir que es algo “tentador”, sin embargo cree que el mundo de los medios ha cambiado (los sucesos transcurrían dentro de una revista de moda, con Sachs como periodista) y que por tal motivo la secuela sería mucho más un deseo que una posibilidad concreta de realizarse.

“Creo que esa película transcurría en una época diferente. Hoy en día todo es muy digital, y por eso una historia centrada alrededor del concepto de producir un elemento físico, resulta muy distinto”, comenzó explicando Hathaway.

Luego agregó: “Sí es tentador pensar en Andy y Emily necesitando llevarle su café a Miranda, quien se encuentra en algún lugar de Europa, y cómo en el viaje suman a Stanley Tucci, que está en un restaurant, ubicado en Italia. Claro que es tentador, pero no creo que vaya a pasar. Sí podrían relanzarla, encontrar nuevas caras y hacerla”.

Por otra parte, Anna también habló sobre otro debate que gira alrededor de la cinta, y que propone que la figura antagonista no sería Miranda sino el novio de Andy, Nate (Adrian Greenier), por ser incapaz de apoyarla en su lucha por progresar en el plano laboral.

“No estoy de acuerdo con que Nate sea el villano. Creo que ambos eran muy jóvenes y estaban resolviendo las cosas con las herramientas que tenían”, comenzó explicando. “Es cierto... Él se comportó como un mocoso, pero yo también me comporté como una mocosa cuando tenía veinte años y por suerte superé eso. Creo que es algo que a todos nos pasa a esa edad. Y ya sabés, no me gustaría ser definida por mi peor momento en mis veinte, ciertamente. Así que en realidad me niego a considerar a Nate como un villano”, sentenció.