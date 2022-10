Anne Hathaway reveló cómo hizo para superar la ansiedad

Hace unos pocos años, la ansiedad no era vista como tal y se la solía subestimar a grados considerables. Luego de la pandemia por Covid-19 se volvió el mal común de todas las sociedades, especialmente de las figuras públicas que acuden a eventos masivos y están expuestos todo el tiempo. Anne Hathaway también fue víctima de los ataques de ansiedad y de pánico pero afortunadamente sólo fueron un mal momento en su vida. Hoy se siente confiada y mejor que nunca disfrutando su profesión y su familia.

La estrella de El Diablo viste a la moda, quien recientemente conoció a la verdadera Miranda Priestly admitió que se siente más tranquila y confiada que antes, y que es capaz de relajarse en noches como la del evento Elle Women in Hollywood que se realizó esta semana.

"Tengo la suerte de que mi vida siempre ha sido muy, muy plena y afortunada. Pero estoy en un lugar en el que soy capaz de disfrutarlo de manera diferente. Solía venir a estas cosas y realmente temblaba. Me ponía muy ansiosa", aseguró la actriz ganadora del Oscar por su actuación en Los miserables. La actriz de 39 años, que cumplirá 40 en noviembre próximo, reveló que está "viviendo la vida" con un nuevo enfoque.

Anne Hathaway logró superar sus ataques de ansiedad.

"Es un poco triste que haya podido estar en todos esos lugares maravillosos y lo único que haya podido sentir haya sido miedo. No sé, ahora estoy viviendo de una manera un poco diferente y la estoy disfrutando. Estoy muy centrada y conectada con mi gratitud por estar en un lugar tan maravilloso. Noches como ésta son raras y hay que disfrutarlas", añadió.

Ante la proximidad de llegar al cuarto piso, ya que el cumpleaños de Anne Hathaway es el 12 de noviembre, la actriz habló acerca de sus objetivos personales y profesionales: "Mi objetivo personal es surfear más. Mi objetivo profesional es sorprenderme a mí misma". Mientras tanto, la actriz que tiene dos hijos, Jonathan, de seis años, y Jack, de dos, con su esposo Adam Schulman, aseguró que la "gratitud" la ha ayudado a compaginar su trabajo con su vida familiar.

"Bueno, ¿cómo lo digo? Nadie me obliga a hacer nada. Nadie me obligó a ser madre y nadie me obligó a ser actriz. Tanto mi carrera como mi familia requirieron un esfuerzo para construirse y mantenerse. Y quiero decir que soy humana, tengo momentos. Pero como dije, cuando la gratitud es una opción, voy a elegirla. Es lo que quiero", concluyó Anne.