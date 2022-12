La historia inédita de Taylor Russell, la joven caníbal que ama Hollywood

La película 'Hasta los huesos' (Bones and all) marca el regreso del director italiano Luca Guardino, un proyecto que trata sobre una historia de amor poco convencional ya que tiene un agregado sanguinario. Esto es dado que sus protagonistas son caníbales, un detalle que generó un fuerte imán para la audiencia.

Uno de los actores que dio vida a esta pareja central es Taylor Russell, una joven que hoy está en boca de todos debido a este nuevo film. De la misma forma que el personaje de Maren Yearly que interpreta, la artista vivió una adolescencia bastante movida, en constante adaptación.

Como parte de una familia que luchó por establecerse económicamente, Russell se mudó en 16 ocasiones de pequeña hasta encontrar ese equilibrio por el que tanto pelearon sus padres. Esto por supuesto trajo muchas consecuencias, más de las que a veces tiene una joven adolescente.

“No crecí en una familia adinerada y mis padres lucharon. Las cosas cambiaron mucho, por lo que siempre había una oportunidad para reinventarse, para crear algo nuevo”, le dijo Taylor hace un año atrás a la revista Elle, explicando un poco su origen e infancia.

Russell confesó además ser víctima de racismo desde muy pequeña. “Cuando me mudé a Toronto había mucha más gente negra y mixta. Siempre he tenido personas que querían tocar mi cabello y chicas negras que no me aceptaban porque soy demasiado clara para encajar con ellas y chicas blancas que me rechazaban porque yo también era diferente a ellas”.

Y agregó: “Muchos problemas de identidad surgen de eso y lidié con problemas de identidad mientras crecía porque no crecí con el lado de la familia de mi padre. Mi papá es negro y mi mamá es blanca y crecimos principalmente con su lado”.

Con todo este trasfondo, Taylor ya desde pequeña quería cambiar su vida. “Recuerdo tener seis años, sentarme despierta en medio de la noche y decirme a mí misma: ‘Esta no es mi vida, mi vida es otra cosa’. No es porque las cosas fueran necesariamente buenas o malas, fue solo que sentí esta constante sensación de desplazamiento, esta sensación de que no estaba donde debía estar”, explicó.

Pensaba ser una bailarina de ballet, aunque luego soñó con ser pintora. Le gustaba reinventarse, de la misma forma que se mudaba junto a su familia, es por eso que tuvo tantos intereses desde joven. Trabajó como anfitriona en un restaurante de Szechuan, además de colaborar en carnicerías, joyerías y demás. Una todoterreno.

Cuando tenía 18 años, Russell comenzó a estudiar actuación y ahí terminó por darse cuenta que ese era su sueño. Debutó en 2012 como parte de un episodio de la serie ‘Emily Owens, MD’, un drama médico. Luego con los años estuvo en otros formatos como ‘Strange Empire’, ‘Falling Skies’ y ‘Freeform Dead of Summer’. También lo hizo en varias películas.

El reconocimiento como actriz llegó en la serie ‘Lost in Space’ de 2018, luego tuvo un protagónico en el film ‘Escape Room’ y con ‘Waves’ logró ganar sus primeros premios. Hoy con ‘Hasta los huesos’ sigue en pleno ascenso, y ya con 28 años se animó a codirigir, escribir y producir un cortometraje documental. Y no solo marca tendencia en lo artístico, sino que además lo hace en el mundo de la moda.