“El colapso de la sociedad está en el aire”, Timothée Chalamet considera perjudicial para las personas el uso de redes sociales

Todo en exceso es perjudicial para la salud, incluso, estar conectados las 24 horas del día. Es cierto que las redes sociales se convirtieron en una herramienta sumamente importante para los negocios y la publicidad y, a la vez, redujeron todo tipo de distancias: estamos comunicados en todo momento interactuando con varias personas a la vez, sin embargo, esta sobreestimulación puede dañar nuestro autoestima y hacer crecer las inseguridades. En este contexto, Timothée Chalamet habló sobre su nueva película presentada el fin de semana pasado en el 79° Festival de Venecia y el colapso venidero que se palpita por el uso excesivo de las redes sociales.

Timothée Chalamet estuvo en la edición número 79 del Festival de Venecia para promover su película Bones and All, dirigida por Luca Guadagnino. En la conferencia de prensa expresó su sentir con respecto a la digitalización y la constante llegada de opiniones externas con respecto a lo que sucede en nuestro entorno: “Ser joven ahora, y ser joven siempre -sólo puedo hablar por mi generación- es ser intensamente juzgado. No puedo imaginarme lo que es crecer con la oleada de redes sociales, y fue un alivio interpretar a personajes que se debaten en un dilema interno sin la posibilidad de entrar en Reddit, o Twitter, Instagram o TikTok y averiguar dónde encajan”.

Timothée Chalamet en el 79° Festival de Venecia en la presentación de Bones and all.

Además, no tuvo reparo en mencionar que, para él, nuestro uso de estas plataformas pronto nos llevará a un colapso como sociedad. Esto fue lo que dijo: “No estoy juzgando. Puedes encontrar tu tribu allí. Pero creo que es difícil estar vivo ahora. Creo que el colapso de la sociedad está en el aire. Por eso espero que esta película sea importante”.

Bones and All se centrará en la historia de una pareja de enamorados caníbales que hacen un viaje por carretera en los Estados Unidos de la década de los 80, una era en la que no había tanta dependencia en las máquinas y los aparatos electrónicos como ahora y la conexión con las personas era cara a cara.

Timothée Chalamet en Bones and all.

En la película, Chalamet actuará junto a Taylor Russell. La fecha de estreno se fijó para el 23 de noviembre del 2022 en Estados Unidos.