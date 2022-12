Tamara Falcó decidió no tener hijos hasta cumplir esta condición

Hace pocos meses, Tamara Falcó se convirtió en una soltera codiciada después de romper su compromiso con Íñigo Onieva, con quien se iba a casar a mediados del 2023. Esto ha desatado la curiosidad de muchos sobre su deseo o no de ser madre y otros temas vinculados a su vida privada.

La marquesa de Griñón no tuvo problema de hablar abiertamente sobre su postura frente a convertirse o no en madre, pues para ella hay una condición básica que se tiene que cumplir para que esto suceda.

"Lo he dicho muchas veces. Me encantan los niños, pero creo que son fruto del amor. Es una cosa que me gustaría compartir con alguien y vivir en pareja", afirmó.

Tamara Falcó tendría hijos, pero…

Tamara Falcó dejó bien en claro que para ellas los hijos, al menos en su vida, tienen que llegar como fruto de una pareja establecida y enamorada. Sumado a esto, no le ha nacido la necesidad absoluta de convertirse en mamá, por eso no traería a pequeños a este mundo sola, a pesar de que respeta a las mujeres que lo hacen.

"Estoy encantada con mis sobrinos. Quien a Dios no dio hijos, dio sobrinos", señaló.

Además, sumó que ella considera que un niño necesita de dos padres para crecer, sobre todo teniendo en cuenta que a veces ni dos son suficientes. Recordemos que ella siempre ha llevado con orgullo en su vida valores católicos, por lo que tiene una concepción mucho más ortodoxa de la familia y lo que esta significa.

A Tamara Falcó no le quita el sueño convertirse en mamá.

Mientras tanto, la mujer de 41 se encuentra enfocada en sus proyectos profesionales y viendo qué es lo que la vida le tiene preparado para el 2023. Está muy ilusionada y ha recuperado finalmente la sonrisa, después de pasar algunos meses llenos de mucha tristeza tras su polémica separación.

Actualmente, se encuentra disfrutando de un viaje en las islas Maldivas, donde celebró su cumpleaños junto a su hermana y su madre.