El video de Toni Costa con su hija Alaia que enterneció a sus fans

No es la primera vez que Toni Costa enternece a sus fans con un posteo junto a su hija Alaia, ya que es muy común ver cómo el bailarín español demuestra el gran amor que le tiene desde que nació. En esta oportunidad, compartió un video de ambos mientras miraban el mundial que logró enternecer a todos. ¡Míralos!

Vale recordar que hace poco tiempo Toni Costa quiso revivir cuando Alaia era pequeña y por eso decidió compartir un video donde tenía tan solo 2 años. En el se puede ver a la niña en la parte de atrás de un auto conversando con él sobre una anécdota del colegio.

Muy enternecedor, escribió emocionado recordando ese día: “Dios mío, pa’ comérsela completa!!!!!! Recuerdos de cuando Alaïa tenía aproximadamente 2 años y 8 meses, nuestras conversaciones en la escuela y sus ocurrencias. Y ustedes, guardan videos de la infancia con sus hijos???? Yo me disfruto y he disfrutado cada etapa de ella y lo que me queda, lo mejor!”.

Al parecer, el artista registra los momentos junto a su hija para luego poder rememorarlos. “Te amo hija mia, eres mi luz! @alaia” dijo también desde su cuenta de Instagram.

De todos aquellos lindos momentos compartidos, recientemente eligió donde estaban mirando el partido del mundial de su querida España natal.

Enternecedor: Toni Costa y Alaia disfrutando el mundial

El nuevo y reciente video de Toni Costa con su hija Alaia que enterneció a sus fans fue publicado hace tan solo unos días. Junto al clip, donde se los ve abrazados y felices, escribió:

“VAMOOOOS ESPAÑA!!!!!?????? Cual es su resultado?? Alaïa y yo decimos ???? 1-0 ???? Aquí juntos viendo y apoyando a la Selección Española @sefutbol , a mi princesa @alaia le encanta el fútbol! No va a ser un partido fácil pero juego limpio y espectáculo están asegurados!!!”.

Toni Costa junto a su adorable Alaia alentando a España.

Rápidamente, como era de esperarse, recibió cientos de comentarios y más de 16 mil likes. Entre algunos de los mensajes de sus seguidores, también estaba el de Celia Cruz y Michel Gallero.