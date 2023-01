Una leyenda brasilera: los siete hijos reconocidos de Pelé y sus tres esposas

Al oír mencionar el nombre Edson Arantes do Nascimento seguramente no te suene familiar pero no hay nadie en el mundo que no reconozca la figura de Pelé, uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos de nacionalidad brasilera. Todavía con la fiebre mundialista en la piel, resulta muy triste despedir a una verdadera leyenda del deporte que a sus 82 años contaba con tres copas mundiales en su haber. Nos toca decirle adiós, un gracias que no cabe en el pecho y recordar por siempre la magia de sus pies.

Pelé falleció a sus 82 años de edad tras varias semanas debatiéndose entre la vida y muerte por una serie de complicaciones en su estado de salud. Esta leyenda, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ha vivido también una serie de polémicas vinculadas a sus relaciones con mujeres, que no han acabado en buen puerto por sus constantes diferencias con sus idilios románticos.

Pelé falleció a sus 82 años ganándose tres copas mundiales.

La primera vez que Pelé dio el ‘sí quiero’ fue a los 26 años con Rosemeri Cholbi (1966) y con ella tuvo tres hijos, Kelly Cristina, Edson y Jennifer, pero 16 años más tarde se divorciaron a consecuencia de la profesión de su marido, según cuenta Pelé en su documental. Sin embargo, se especuló que el exfutbolista del Santos tuvo varios romances con modelos y artistas brasileras que hicieron detonar su relación.

Además, salió a la luz que Pelé tuvo un idilio con la empleada doméstica Anizia Machado con la que también tuvo una hija, Sandra Mancebo, que falleció en 2006 por culpa del cáncer. Una vez soltero, Pelé tuvo otra hija, pero esta vez con la periodista Lenita Kurtz. “Con total honestidad, he tenido unos cuantos affaires, algunos de los cuales acabaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de estos más tarde”, aseguró en su documental.

En 1994, las campanas de boda volvieron a sonar y esta vez nuevamente con Pelé como protagonista para sellar su matrimonio con Assiria Lemos, psicóloga y artista de música religiosa. Ambos estuvieron casados durante 14 años y tuvieron gemelos, Celeste y Joshua. El detonante de esta ruptura fue la llegada de la japonesa Marcia Aoki que cambió por completo la vida del ex futbolista y con la que actualmente seguía vinculado.

En cambio, la reconocida empresaria internacional, que tiene 25 años menos que Pelé, es la única esposa con la que el brasilero no ha tenido hijos. Ambos dieron el ‘sí quiero’ en el año 2016 con una boda por todo lo alto en Sao Paulo. No obstante, se desconoce oficialmente quiénes son los verdaderos herederos de la fortuna que deja esta leyenda tras su muerte, aunque su esposa y sus hijos serán los beneficiarios de este testamento.