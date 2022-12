Esta es la razón por la que Chábeli, la hija de Julio Iglesias, se separó de su primer marido

Chábeli Iglesias, la hija mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler, siempre estuvo en el foco mediático desde muy pequeña. Hace unos meses, tomó estado público la separación de su hermana Tamara Falcó con Íñigo Onieva, y es por ello que la hermana de Enrique Iglesias entiende muy bien por lo que atravesó, ya que ella también vivió una situación similar cuando se separó de su primer marido, Ricardo Bofill.

Actualmente, la hija de Julio Iglesias dejó atrás esos momentos angustiantes y nuevamente se casó con el empresario Christian Altaba. A partir de ahí se alejó de la mirada de los medios y buscó otro camino distinto al de los años 90’. En ese tiempo, Chábeli Iglesias estaba en las tapas de las revista y habitualmente brindaba entrevistas.

Chábeli Iglesias tuvo un frustrado primer matrimonio.

Chábeli Iglesias y Ricardo Bofill se conocieron en octubre de 1992 en una comida en un restaurante de Madrid. Él es el hijo de un reconocido arquitecto catalán y una actriz italiana llamada Serena Vergano. Al año siguiente, la pareja decidió casarse, aunque la familia Iglesias no veía con buenos ojos que se case tan temprano y rápido con tan solo 21 años de edad.

Chábeli Iglesias y Ricardo Bofill estuvieron casados solo 17 meses.

Los motivos de la separación

A los pocos meses de casarse comenzaron los problemas entre Chábeli Iglesias y Ricardo Bonfill. La pareja se mudó a Miami, pero después de 17 meses decidieron tomar caminos por separado. Esta noticia despertó interés en la prensa y ambos ventilaron los motivos públicamente. “Yo soy muy tranquila. Soy una persona a la que le gusta la paz, la tranquilidad y estar en casa”, dijo la hija de Julio Iglesias.

“Y Ricardo es una persona a la que le gusta la vida nocturna, salir con sus amigos y otra clase de vida que creo que no está acorde con la vida de pareja”, confesó en su momento Chábeli Iglesias. Así, la pareja se separó, pero luego de varios años tiene una relación cordial. “Yo era muy niña y a lo mejor me enamoré muy deprisa y pensé que todo era un camino de rosas. Y luego te das cuenta de que la vida no es tan fácil como parece”, agregó la hermana de Enrique Iglesias.