¿Sabías que todos los años Tom Cruise compra el mismo pastel para Navidad pero nunca lo probó?

Entre las estrellas más populares de Hollywood, se sabe que varias se caracterizan por ser muy generosas. Uno de ellos es Keanu Reeves, quien no sólo se muestra cariñoso con sus compañeros de trabajo, también se comporta de la misma manera con los fanáticos. Lo que pocos sabían es que Tom Cruise es otra de las celebridades que goza de un gran corazón y cada año para Navidad, envía a la gente de los distintos repartos en los que participó el mismo presente que consiste en un pastel de coco y chocolate blanco. Lo más curioso de este hecho es que el actor de Misión: imposible jamás lo probó. ¿A qué se debe?

Tom Cruise agrega cada año nuevas personas a la lista de amigos a los que manda un pastel de coco y chocolate blanco por Navidad. En realidad, no hace falta reunir demasiados méritos para ingresar en este club siempre en expansión: basta con haber trabajado con él en alguna de sus muchas películas para recibir la especialidad de la pastelería Doan’s Bakery en Woodland Hills, Los Angeles.

Tom Cruise tiene una particular costumbre para cada Navidad: envía pasteles a sus compañeros de reparto como regalo.

Lo curioso es que el presentador James Corden, que es uno de esos afortunados, asegura que Tom nunca ha probado esta creación, que él puede confirmar que es el mejor pastel que ha comido nunca. "Es increíble porque creo que le manda una a casi todo el mundo que trabaja en nuestro programa 'The Late Late Show' si han coincidido con ellos alguna vez", aseguró el humorista británico. "Sé que los jefes de guionistas, Ian y Lauren, reciben una. Se trata de distintas personas que ha ido conocido a lo largo de los años. Es un hombre muy amable y generoso. En una ocasión le comenté que era la tarta más extraordinaria que había probado, y me respondió: 'Eso me dice todo el mundo'"

Se rumora que el año pasado Tom se gastó 12.000 dólares en encargar 300 pasteles, que en algunos casos fueron enviados desde Los Ángeles a Reino Unido. La receta fue creada en 1984 por Karen Doan, la fundadora de la pastelería, que ahora tiene 79 años, e incluye trozos de chocolate blanco, una capa de glaseado de queso en crema y está coronado con copos de coco tostado.

Este es el pastel de coco y chocolate blanco que envía cada año Tom Cruise a sus compañeros de reparto.

En la lista del actor se encuentran algunos de sus antiguos compañeros de reparto como Kirsten Dunst o Henry Cavill, que al principio pensó que el regalo de su amigo sería "algo sano y sin sabor" y se quedó impresionado al descubrir lo delicioso que estaba. La actriz, por su parte, lo conoció cuando tenía 11 años y rodaron juntos Entrevista con el vampiro; desde entonces, su familia espera religiosamente cada periodo festivo el famoso pastel de Tom. El protagonista de Misión: Imposible explicó en alguna ocasión que no puede disfrutar de este pastel porque tiene prohibido el azúcar mientras rueda, y casi siempre está trabajando. "Espero a que me llamen para contarme lo bueno que está".