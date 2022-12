El cambio de look de Jenna Ortega

El cambio de año puede traer consigo otros, de situación laboral, civil, de vivienda, o también otros aún más simples, como el look. Y eso es lo que hizo Jenna Ortega, mostrando una apariencia diferente en su última aparición pública, y dio mucho que hablar.

La actriz estadounidense que interpreta a Merlina, en la serie homónima que se emite mediante la plataforma Netflix y que es un éxito, catapultando la popularidad de Jenna exponencialmente. Y es por eso que todas las miradas y las cámaras se posan sobre ella en cada aparición pública, así como también en las redes sociales.

Justamente, su última presentación se llevó todos los comentarios por el cambio que había realizado en su apariencia, casi tanto como cuando -en un juego realizado por Netflix Latinoamérica- había sido categórica con sus palabras sobre el 10 de la selección Argentina, Lionel Messi, donde dijo que “Es uno de los mejores de todos los tiempos”.

Esta aparición fue el pasado viernes en el programa The Tonight Show que conduce el comediante Jimmy Fallon y se emite por la señal NBC en Estados Unidos, donde Jenna se presentó para ser entrevistada, de manera distendida, por el sensacional presente de la serie y de su actuación. Pero, por supuesto, fue su apariencia la que llamó la atención.

Mostró con un nuevo corte de pelo. El estilista Dave Stanwell se lo recortó hasta por arriba de los hombros, en capas, con un flequillo más definido y un tono un poco más claro. En cuanto a su atuendo, lució un vestido transparente de Dolce & Gabbana, que tenía detalles de puños y cuello blanco, con una llamativa faja XL metálica, outfit diseñado por Enrique Melendez.

Ortega posteó fotos con esta nueva apariencia y sus más de 10 millones de seguidores alucinaron, acribillando el botón de Me gusta y dejando muchos comentarios, aumentando así la cantidad de interacciones sus las redes sociales y elevando aún más su posicionamiento digital.

Estos cambios que los artistas de Hollywood hacen en su imagen suele estar sujetos a nuevos proyectos en los que estén participando, dependiendo el rol o la época en la que se puede emplazar la historia. Sin embargo, no se ha confirmado si este nuevo look de Jenna es para un nuevo papel o solo por gusto personal.

A sus 20 años, Ortega está deslumbrando al mundo y ocupando un lugar en el que muchas jóvenes del mundo quisieran estar. Desde los primeros pasos en su infancia, pasando por otras series como Jane the Virgin y You, su meteórica carrera no parece tener techo.