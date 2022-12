Luciendo transparencias, Eiza González enseña su escultural cuerpo y paraliza las redes

Una de las actrices más populares del país azteca es Eiza González, desde hace varios años la joven nacida en Ciudad de México ha sorprendido a todos con un brillante talento. Esto la ha hecho acreedora de grandes producciones de la pantalla grande de Hollywood.

Además de ser sumamente popular, Eiza González posee una belleza y figura extraordinaria. Es por eso que importantes marcas de ropa y productos de belleza la convocan para que protagonice sus campañas de publicidad. Posteriormente la propia actriz se encarga de promocionarlos en su propio perfil oficial.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas en su feed de su cuenta oficial de Instagram, Eiza González compartió un video que pertenece a una gala de alfombra roja. En el clip que posteó se la puede ver lucir un vestido de color negro que se caracteriza por tener transparencias. Este look no solo enalteció su belleza sino también su perfecta figura.

Claramente el video compartido por Eiza González en pocas horas logró cosechar miles de reacciones entre likes y comentarios que alabaron su belleza. Entre esas reacciones se destaca la de la modelo y actriz venezolana Gaby Espino.

Uno de los momentos que compartió Eiza González.

Junto al video compartió una descripción que dice así: "¡Esta fantástica película contiene una cantidad agresiva de gente a la que adoro profundamente y no podría estar más orgulloso! Que tenía que ir a mostrar apoyo. No te pierdas Babilonia el 23 de diciembre en cines vídeo de la increíble".