El día que Luis Miguel dejó plantados a sus hijos

Si bien, cuando estaban juntos, Luis Miguel y Aracely Arámbula llegaron a ser consideradas una de las parejas más sólidas y estables del mundo del espectáculo, sin embargo, al separarse luego de cuatro años de relación, los hechos que marcaron su historia de amor han dejado con mala reputación al cantante, sobre todo por el comportamiento que ha tenido con sus hijos. Ya distanciados, un día, la actriz organizó un reencuentro para que “El Sol” pudiera ver a sus hijos, pero, el artista dejó plantados a Miguel y Daniel, ya que nunca apareció a la cita.

Disfrutando de unas vacaciones por Europa, Aracely y sus hijos se encontraban en París, y fue allí donde la actriz planteó una reunión de reencuentro para que Luis Miguel y los pequeños puedan pasar unos momentos juntos. Sin embargo, a pesar de que el intérprete de “La incondicional” se había comprometido en ir a verlos, se reveló que nunca se presentó a la cita.

En repetidas ocasiones la actriz ha revelado que el cantante tiene muy poco compromiso a la hora de pactar ver a sus hijos, ya que él pone como pretexto todas sus obligaciones y compromisos profesionales dejando siempre a los niños en segundo plano.

Luis Miguel ya habría saldado la deuda que tenía po la manutención de sus hijos.

Una fuente cercana a Aracely Arámbula fue quien reveló que la actriz había realizado un esfuerzo enorme para poder viajar a Europa con sus hijos Miguel y Daniel, y organizar el reencuentro de sus pequeños hijos con su padre Luis Miguel, pero el cantante los dejó plantado a no llegar nunca a la reunión que habían coordinado con su ex pareja.

Si bien Aracely Arámbula ha manejado con discreción el comportamiento de Luis Miguel con sus hijos, la actriz a dejado ver en varias ocasiones que el artista es un padre ausente y que no le dedica nada de tiempo a los niños. Además, si bien al parecer ya canceló la deuda, se había hecho público que “El Sol” no había pagado la manutención de los pequeños, motivo por el cual su ex pareja estaba a punto de iniciarle un proceso legal.